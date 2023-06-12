Свердловский мэр поделился подробностями выставки, состоявшейся в День России. Фото

Мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов: подробности выставки «Выбираем наше»

13 июня 2023 в 01:08 Размер текста - 17 +

На выставке участвовали предприниматели из семи городов Свердловской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Герасимов рассказал о выставке «Выбираем наше». Ярмарка прошла в День России и впервые приняла участников из семи городов Свердловской области. «День России отметили выставкой „Выбираем наше“. Границы и география выставки расширяются, впервые ее участниками вместе с каменскими предпринимателями стали их коллеги из семи городов, включая Алапаевск и Екатеринбург», — сообщил Герасимов на своей странице «Вконтакте». Мэр Каменска-Уральского отметил, что нынешняя выставка значительно расширила свой ассортимент, предоставив более широкий выбор для покупателей. «Предприниматели из соседних городов отлично вписались в формат выставки, дополнили ее новыми для Каменска изделиями. Выбор в этом году у покупателей был шире, это точно. Присматривались, покупали, дегустировали и консультировались», — подчеркнул Алексей Герасимов. На выставке были представлены новые участники, представившие свою продукцию. «Выпускники школы социальных инициатив представили свою продукцию и услуги, участники фестиваля еды „Вкусное дело“ — сыры, кондитерские изделия, хлеба разных сортов, травяные чаи и пастилу», — добавил мэр Каменска-Уральского. Ранее URA.RU сообщало о прошедшем в честь Дня России в Новоуральске (Свердловская область) массовом исполнению песни «Надежда» композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова. Ее одновременно спели 3355 человек, что стало рекордом на территории России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Каменска-Уральского (Свердловская область) Алексей Герасимов рассказал о выставке «Выбираем наше». Ярмарка прошла в День России и впервые приняла участников из семи городов Свердловской области. «День России отметили выставкой „Выбираем наше“. Границы и география выставки расширяются, впервые ее участниками вместе с каменскими предпринимателями стали их коллеги из семи городов, включая Алапаевск и Екатеринбург», — сообщил Герасимов на своей странице «Вконтакте». Мэр Каменска-Уральского отметил, что нынешняя выставка значительно расширила свой ассортимент, предоставив более широкий выбор для покупателей. «Предприниматели из соседних городов отлично вписались в формат выставки, дополнили ее новыми для Каменска изделиями. Выбор в этом году у покупателей был шире, это точно. Присматривались, покупали, дегустировали и консультировались», — подчеркнул Алексей Герасимов. На выставке были представлены новые участники, представившие свою продукцию. «Выпускники школы социальных инициатив представили свою продукцию и услуги, участники фестиваля еды „Вкусное дело“ — сыры, кондитерские изделия, хлеба разных сортов, травяные чаи и пастилу», — добавил мэр Каменска-Уральского. Ранее URA.RU сообщало о прошедшем в честь Дня России в Новоуральске (Свердловская область) массовом исполнению песни «Надежда» композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова. Ее одновременно спели 3355 человек, что стало рекордом на территории России.