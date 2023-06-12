ЯНАО вошел в топ регионов по доступности жилья

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в топ федерального рейтинга по доступности жилья. Аналитики рассчитали за какое минимальное количество лет семья с одним ребенком, где родители получают среднюю заработную плату, накопит на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в своем регионе. Для расчета были использованы данные Росстата.
«Верхние строчки рейтинга занимают НАО, Магаданская область и ЯНАО, где необходимо менее трех лет, чтобы накопить на типовую «двушку», — сообщили данные эксперты РИА Новости. Уточняется, что во всех трех регионах цены на квартиры выше, чем в среднем по России, при этом максимально возможный свободный денежный остаток в полтора раза и более превышает средний уровень по стране.
Ранее сообщалось, что ЯНАО занял лидирующее позиции в рейтинге регионов по неравенству доходов жителей. Также в топе рейтинга по расслоению доходов населения оказались Москва и Ненецкий автономный округ.
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