ЯНАО вошел в топ регионов по доступности жилья

13 июня 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

По данным экспертов, жителям ЯНАО потребуется менее трех лет, чтобы накопить на типовую квартиру Фото: Анна Майорова © URA.RU Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в топ федерального рейтинга по доступности жилья. Аналитики рассчитали за какое минимальное количество лет семья с одним ребенком, где родители получают среднюю заработную плату, накопит на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в своем регионе. Для расчета были использованы данные Росстата. «Верхние строчки рейтинга занимают НАО, Магаданская область и ЯНАО, где необходимо менее трех лет, чтобы накопить на типовую «двушку», — сообщили данные эксперты РИА Новости. Уточняется, что во всех трех регионах цены на квартиры выше, чем в среднем по России, при этом максимально возможный свободный денежный остаток в полтора раза и более превышает средний уровень по стране. Ранее сообщалось, что ЯНАО занял лидирующее позиции в рейтинге регионов по неравенству доходов жителей. Также в топе рейтинга по расслоению доходов населения оказались Москва и Ненецкий автономный округ.

Ямало-Ненецкий автономный округ вошел в топ федерального рейтинга по доступности жилья. Аналитики рассчитали за какое минимальное количество лет семья с одним ребенком, где родители получают среднюю заработную плату, накопит на типовую квартиру площадью 60 квадратных метров в своем регионе. Для расчета были использованы данные Росстата. «Верхние строчки рейтинга занимают НАО, Магаданская область и ЯНАО, где необходимо менее трех лет, чтобы накопить на типовую «двушку», — сообщили данные эксперты РИА Новости. Уточняется, что во всех трех регионах цены на квартиры выше, чем в среднем по России, при этом максимально возможный свободный денежный остаток в полтора раза и более превышает средний уровень по стране. Ранее сообщалось, что ЯНАО занял лидирующее позиции в рейтинге регионов по неравенству доходов жителей. Также в топе рейтинга по расслоению доходов населения оказались Москва и Ненецкий автономный округ.