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В Кургане в десятках домов отключат свет

В нескольких районах Кургана отключат электричество из-за комплексных работ
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Село Юлдус. Курган, лэп, электричество, суэнко, последствия пожара, юлдус
Подачу электричества ограничат из-за плановых работ Фото:

В Кургане 13 июня будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. Об этом сообщает администрация города.

«С 9:00 до 16:00 подача электричества будет приостановлена по ул. Гагарина, 31 и 33. С 9:00 до 17:00 свет отключат по ул. Часовая, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13а, 13, 15, 17, 19, 21. С 9:00 до 12:00 подача электроэнергии будет приостановлена по пр. Конституции, 71, 73 и ул. Краснодонская, 31. По ул. Советская, 166 и ул. Кравченко, 49 электричества не будет с 9:00 до 11:40», — сообщается в telegram-канале мэрии со ссылкой на АО «СУЭНКО».

Также с 9:00 до 16:40 для проведения капитальных работ без света останутся дома по ул. Савельева, 19 и ул. М. Горького, 158. В СНТ «Мясокомбинат-3», «Буревестник», «Дрожжевик», «Электрификатор» и «Дорожник» подача электроэнергии будет ограничена до 11:00, а в СНТ «Наука» — до 16:00.

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В Кургане 13 июня будут проведены плановые работы на электросетевом комплексе. Об этом сообщает администрация города. «С 9:00 до 16:00 подача электричества будет приостановлена по ул. Гагарина, 31 и 33. С 9:00 до 17:00 свет отключат по ул. Часовая, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 13а, 13, 15, 17, 19, 21. С 9:00 до 12:00 подача электроэнергии будет приостановлена по пр. Конституции, 71, 73 и ул. Краснодонская, 31. По ул. Советская, 166 и ул. Кравченко, 49 электричества не будет с 9:00 до 11:40», — сообщается в telegram-канале мэрии со ссылкой на АО «СУЭНКО». Также с 9:00 до 16:40 для проведения капитальных работ без света останутся дома по ул. Савельева, 19 и ул. М. Горького, 158. В СНТ «Мясокомбинат-3», «Буревестник», «Дрожжевик», «Электрификатор» и «Дорожник» подача электроэнергии будет ограничена до 11:00, а в СНТ «Наука» — до 16:00.
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