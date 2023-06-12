Ночь на 13 июня в Пермском крае оказалась экстремально холодной

Заморозки ударили на юге Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Заморозки ударили минувшей ночью на юге Пермского края. Экстремально холодную погоду синоптики ГИС Центра ПГНИУ объясняют гребнем повышенного давления, сформированным в арктическом воздухе.

«Ночь на вторник вновь оказалась экстремально холодной в южной части Пермского края под влиянием гребня повышенного давления, сформированного в арктическом воздухе. Отсутствие облачности и ветра в ночные часы, очень низкая влажность воздуха и сохраняющаяся во многих районах засуха, вновь привели к заморозкам», — сообщает telegram-канал «Опасные природные явления».

В ночь на 13 июня в Кунгуре минимальная температура воздуха составила -1,5 градуса, в Осе -0,5. В Перми было теплее — +2,4 градуса. Заморозки отмечались также на многих метеостанциях Свердловской области.

Оставшаяся неделя Пермском крае ожидается теплой. Похолодание может наступить только в выходные 17 и 18 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что в ночь на 12 июня в Перми был побит температурный рекорд, установленный более 100 лет назад. Температура опускалась до +0,8 градуса.