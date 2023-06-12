Основные нарушения таможенного контроля при перевозке в Челябинскую область совершаются при доставке продукции из Таджикистана. Об этом 13 июня сообщил и. о. начальника таможенного поста Аэропорт Баландино Александр Зернов.
«Ограничений много. Основные из них — это продукция животного происхождения, перемещаемая из Таджикистана. Это молочная продукция, мясные изделия и так далее», — рассказал журналистам Зернов.
По словам и. о. начальника таможенного поста, жители пытаются провезти в регион много продукции. В то время, как по законодательству максимально разрешенный вес — не более пяти килограммов на одного человека, и при условии, что вся продукция находится в заводской упаковке. Со всеми правилами провоза продуктов можно ознакомиться в 107-м решении комиссии ЕАЭС.
Основные нарушения таможенного контроля при перевозке в Челябинскую область совершаются при доставке продукции из Таджикистана. Об этом 13 июня сообщил и. о. начальника таможенного поста Аэропорт Баландино Александр Зернов. «Ограничений много. Основные из них — это продукция животного происхождения, перемещаемая из Таджикистана. Это молочная продукция, мясные изделия и так далее», — рассказал журналистам Зернов. По словам и. о. начальника таможенного поста, жители пытаются провезти в регион много продукции. В то время, как по законодательству максимально разрешенный вес — не более пяти килограммов на одного человека, и при условии, что вся продукция находится в заводской упаковке. Со всеми правилами провоза продуктов можно ознакомиться в 107-м решении комиссии ЕАЭС. Ранее из Таджикистана в регион завезли более 18 тонн зараженных плодожоркой абрикосов. Продукция будет обеззаражена и выпущена в реализацию.