Челябинские таможенники перечислили основные нарушения при перевозке продукции. Фото, видео

Челябинские таможенники выявили массу нарушений при перевозке продукции животного происхождения

13 июня 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Основные нарушения выявляют при перевозке мясной и молочной продукции из Таджикистана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Основные нарушения таможенного контроля при перевозке в Челябинскую область совершаются при доставке продукции из Таджикистана. Об этом 13 июня сообщил и. о. начальника таможенного поста Аэропорт Баландино Александр Зернов. «Ограничений много. Основные из них — это продукция животного происхождения, перемещаемая из Таджикистана. Это молочная продукция, мясные изделия и так далее», — рассказал журналистам Зернов. По словам и. о. начальника таможенного поста, жители пытаются провезти в регион много продукции. В то время, как по законодательству максимально разрешенный вес — не более пяти килограммов на одного человека, и при условии, что вся продукция находится в заводской упаковке. Со всеми правилами провоза продуктов можно ознакомиться в 107-м решении комиссии ЕАЭС. Ранее из Таджикистана в регион завезли более 18 тонн зараженных плодожоркой абрикосов. Продукция будет обеззаражена и выпущена в реализацию. Пассажиры проходят таможенный контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Каждую сумку осматривают с помощью поисковых собак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Таможенники проверяют сумки пассажиров через специальный аппарат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У прибывших пассажиров обязательно берут тест на коронавирус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Основные нарушения таможенного контроля при перевозке в Челябинскую область совершаются при доставке продукции из Таджикистана. Об этом 13 июня сообщил и. о. начальника таможенного поста Аэропорт Баландино Александр Зернов. «Ограничений много. Основные из них — это продукция животного происхождения, перемещаемая из Таджикистана. Это молочная продукция, мясные изделия и так далее», — рассказал журналистам Зернов. По словам и. о. начальника таможенного поста, жители пытаются провезти в регион много продукции. В то время, как по законодательству максимально разрешенный вес — не более пяти килограммов на одного человека, и при условии, что вся продукция находится в заводской упаковке. Со всеми правилами провоза продуктов можно ознакомиться в 107-м решении комиссии ЕАЭС. Ранее из Таджикистана в регион завезли более 18 тонн зараженных плодожоркой абрикосов. Продукция будет обеззаражена и выпущена в реализацию.