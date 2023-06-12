12 июня 2023
11 июня 2023

Челябинские таможенники перечислили основные нарушения при перевозке продукции. Фото, видео

Челябинские таможенники выявили массу нарушений при перевозке продукции животного происхождения
© Служба новостей «URA.RU»
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Таможня. Челябинск
Основные нарушения выявляют при перевозке мясной и молочной продукции из Таджикистана Фото:

Основные нарушения таможенного контроля при перевозке в Челябинскую область совершаются при доставке продукции из Таджикистана. Об этом 13 июня сообщил и. о. начальника таможенного поста Аэропорт Баландино Александр Зернов.

«Ограничений много. Основные из них — это продукция животного происхождения, перемещаемая из Таджикистана. Это молочная продукция, мясные изделия и так далее», — рассказал журналистам Зернов.

По словам и. о. начальника таможенного поста, жители пытаются провезти в регион много продукции. В то время, как по законодательству максимально разрешенный вес — не более пяти килограммов на одного человека, и при условии, что вся продукция находится в заводской упаковке. Со всеми правилами провоза продуктов можно ознакомиться в 107-м решении комиссии ЕАЭС.

Ранее из Таджикистана в регион завезли более 18 тонн зараженных плодожоркой абрикосов. Продукция будет обеззаражена и выпущена в реализацию.

Таможня. Челябинск
Пассажиры проходят таможенный контроль
Фото:
Таможня. Челябинск
Каждую сумку осматривают с помощью поисковых собак
Фото:
Таможня. Челябинск
Таможенники проверяют сумки пассажиров через специальный аппарат
Фото:
Таможня. Челябинск
У прибывших пассажиров обязательно берут тест на коронавирус
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Основные нарушения таможенного контроля при перевозке в Челябинскую область совершаются при доставке продукции из Таджикистана. Об этом 13 июня сообщил и. о. начальника таможенного поста Аэропорт Баландино Александр Зернов. «Ограничений много. Основные из них — это продукция животного происхождения, перемещаемая из Таджикистана. Это молочная продукция, мясные изделия и так далее», — рассказал журналистам Зернов. По словам и. о. начальника таможенного поста, жители пытаются провезти в регион много продукции. В то время, как по законодательству максимально разрешенный вес — не более пяти килограммов на одного человека, и при условии, что вся продукция находится в заводской упаковке. Со всеми правилами провоза продуктов можно ознакомиться в 107-м решении комиссии ЕАЭС. Ранее из Таджикистана в регион завезли более 18 тонн зараженных плодожоркой абрикосов. Продукция будет обеззаражена и выпущена в реализацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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