Полицейские передали мужчину медикам
Полностью обнаженного мужчину 12 июня заметили прохожие в центре Тюмени: он прогуливался в районе перекрестка улиц Республики и Первомайской. Об этом очевидцы написали в социальных сетях.
«Тюменцы задержали голого молодого человека. Его передали сотрудникам ДПС», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» вечером 12 июня.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали, что сотрудники полиции передали мужчину медицинским работникам. По данным источника агентства, подобный порядок действий предусмотрен в том случае, если задержанный страдает ментальными расстройствами.
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