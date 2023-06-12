На перекрестке улиц Республики и Первомайской в центре Тюмени разгуливал голый мужчина

Полицейские передали мужчину медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полностью обнаженного мужчину 12 июня заметили прохожие в центре Тюмени: он прогуливался в районе перекрестка улиц Республики и Первомайской. Об этом очевидцы написали в социальных сетях.

«Тюменцы задержали голого молодого человека. Его передали сотрудникам ДПС», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» вечером 12 июня.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали, что сотрудники полиции передали мужчину медицинским работникам. По данным источника агентства, подобный порядок действий предусмотрен в том случае, если задержанный страдает ментальными расстройствами.