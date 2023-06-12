12 июня 2023
11 июня 2023
10 июня 2023

Голый мужчина шокировал прохожих в центре Тюмени. Фото

На перекрестке улиц Республики и Первомайской в центре Тюмени разгуливал голый мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смотр готовности сил и средств к действиям в условиях возможных чрезвычайных ситуаций. Челябинск, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Полицейские передали мужчину медикам Фото:

Полностью обнаженного мужчину 12 июня заметили прохожие в центре Тюмени: он прогуливался в районе перекрестка улиц Республики и Первомайской. Об этом очевидцы написали в социальных сетях.

«Тюменцы задержали голого молодого человека. Его передали сотрудникам ДПС», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» вечером 12 июня.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали, что сотрудники полиции передали мужчину медицинским работникам. По данным источника агентства, подобный порядок действий предусмотрен в том случае, если задержанный страдает ментальными расстройствами.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полностью обнаженного мужчину 12 июня заметили прохожие в центре Тюмени: он прогуливался в районе перекрестка улиц Республики и Первомайской. Об этом очевидцы написали в социальных сетях. «Тюменцы задержали голого молодого человека. Его передали сотрудникам ДПС», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» вечером 12 июня. В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU рассказали, что сотрудники полиции передали мужчину медицинским работникам. По данным источника агентства, подобный порядок действий предусмотрен в том случае, если задержанный страдает ментальными расстройствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...