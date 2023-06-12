Мэр Челябинска отчитала главу Центрального района

Мэр Челябинска Наталья Котова отчитала главу Центрального района Виктора Ереклинцева за загубленные клумбы и кустарники. Замечания были высказаны 13 июня на аппаратном совещании.
«В центральной части есть кустарники, по которым уже видно, что они не прижились. Надо готовить замену», — сделала замечание Котова за плохое состояние озеленения в Центральном районе.
Неделю назад Ереклинцев выложил в своем telegram-канале пост с фотографиями многочисленных клумб. Он написал, что подрядчик завершает оформление клумб и цветников на территории района. По его словам, в этом году в районе высажено более 330 тысяч цветочной рассады на площади 4,9 тысячи квадратных метров, а в проекты по озеленению закладываются только травянистые многолетники и кустарники.
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