12 июня 2023
11 июня 2023

Пермяк требует с ТЦ сотни тысяч рублей за падение

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Дело рассмотрит Орджоникидзевский суд Фото:

Житель Перми обратился в суд с иском к владельцам торгового центра. Ранее он упал в здании ТЦ, а теперь требует компенсацию морального вреда в почти 300 тысяч рублей, рассказали в Орджоникидзевском суде Перми.

«Истец обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного в результате падения в торговом центре. Размер исковых требований составил более 290000 рублей», — сообщается на сайте суда. Заседание назначено на 18 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что Индустриальный районный суд взыскал с перевозчика 300 тысяч рублей в пользу пермячки, которая упала в автобусе. Она при падении сломала шейку бедра.

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Житель Перми обратился в суд с иском к владельцам торгового центра. Ранее он упал в здании ТЦ, а теперь требует компенсацию морального вреда в почти 300 тысяч рублей, рассказали в Орджоникидзевском суде Перми. «Истец обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного в результате падения в торговом центре. Размер исковых требований составил более 290000 рублей», — сообщается на сайте суда. Заседание назначено на 18 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что Индустриальный районный суд взыскал с перевозчика 300 тысяч рублей в пользу пермячки, которая упала в автобусе. Она при падении сломала шейку бедра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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