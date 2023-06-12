Пермяк требует с ТЦ сотни тысяч рублей за падение

Дело рассмотрит Орджоникидзевский суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Перми обратился в суд с иском к владельцам торгового центра. Ранее он упал в здании ТЦ, а теперь требует компенсацию морального вреда в почти 300 тысяч рублей, рассказали в Орджоникидзевском суде Перми.

«Истец обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного в результате падения в торговом центре. Размер исковых требований составил более 290000 рублей», — сообщается на сайте суда. Заседание назначено на 18 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что Индустриальный районный суд взыскал с перевозчика 300 тысяч рублей в пользу пермячки, которая упала в автобусе. Она при падении сломала шейку бедра.