Пермяк требует с ТЦ сотни тысяч рублей за падение

Дело рассмотрит Орджоникидзевский суд
Житель Перми обратился в суд с иском к владельцам торгового центра. Ранее он упал в здании ТЦ, а теперь требует компенсацию морального вреда в почти 300 тысяч рублей, рассказали в Орджоникидзевском суде Перми.
«Истец обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда, причиненного в результате падения в торговом центре. Размер исковых требований составил более 290000 рублей», — сообщается на сайте суда. Заседание назначено на 18 июля.
Ранее URA.RU рассказывало, что Индустриальный районный суд взыскал с перевозчика 300 тысяч рублей в пользу пермячки, которая упала в автобусе. Она при падении сломала шейку бедра.
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