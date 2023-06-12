В пермской колонии осужденного отправили в ШИЗО вместо ЗАГСа

Из изолятора осужденного не выпустили Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае у осужденного и его возлюбленной сорвалась свадьба, так как руководство колонии, где он отбывает наказание, отправило мужчину в ШИЗО. Историю рассказали в городском суде Чусового, где невеста пыталась обжаловать действия сотрудников ФСИН.

«Истица и гражданин Н., содержащийся в исправительном учреждении, подали заявление в орган ЗАГСа о регистрации брака, которая была назначена на определенное число. Однако, регистрация брака не состоялась по причине водворения гражданина Н. в ШИЗО», — сообщается на сайте суда.

Из изолятора на свадьбу мужчину не выпустили, а его возлюбленная пыталась в суде обжаловать это. Однако суд в иске отказал, так как правила внутреннего распорядка колонии запрещают отпускать осужденных из ШИЗО ради регистрации брака.