В Свердловской области в День России взломали радиостанции

13 июня 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Хакерской атаке подверглись радиостанции в Свердловской области и Калининграде Фото: Александр Мамаев © URA.RU В День России в Асбесте (Свердловская область) хакеры взломали радиостанцию «Европа Плюс». В эфире звучал монолог, дискредитирующий армию РФ. Также были замечены вмешательства в эфиры на радио «Ретро FM» и «Россия». «Сегодня неизвестные взломали радиостанцию „Европа Плюс“ и транслировали в эфире „незаконный контент“», — рассказывают подписчики группы «ЧП | Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Также telegram-канал Baza сообщает, что хакерской атаке подверглись радиостанции «Ретро FM» и «Россия» в Свердловской области и «Европа Плюс» в Калининграде. Как пояснили представители радиостанций, вероятнее всего, неизвестные взломали сервера или спутники, а сигналы подменили. URA.RU попыталось связаться с представителями радиостанций «Европа Плюс» и «Ретро FM». Однако на звонок корреспондента нигде не ответили. Представители «России» попросили обратиться за комментариями чуть позже. Ранее екатеринбуржцы сообщили в СМИ, что слышали речь с поддержкой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эфире «Ретро FM». Программный директор радио Дмитрий Орехов пояснил, что это была хакерская атака. Сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицал свою причастность к взлому радиоэфира.

В День России в Асбесте (Свердловская область) хакеры взломали радиостанцию «Европа Плюс». В эфире звучал монолог, дискредитирующий армию РФ. Также были замечены вмешательства в эфиры на радио «Ретро FM» и «Россия». «Сегодня неизвестные взломали радиостанцию „Европа Плюс“ и транслировали в эфире „незаконный контент“», — рассказывают подписчики группы «ЧП | Асбест» в соцсети «ВКонтакте». Также telegram-канал Baza сообщает, что хакерской атаке подверглись радиостанции «Ретро FM» и «Россия» в Свердловской области и «Европа Плюс» в Калининграде. Как пояснили представители радиостанций, вероятнее всего, неизвестные взломали сервера или спутники, а сигналы подменили. URA.RU попыталось связаться с представителями радиостанций «Европа Плюс» и «Ретро FM». Однако на звонок корреспондента нигде не ответили. Представители «России» попросили обратиться за комментариями чуть позже. Ранее екатеринбуржцы сообщили в СМИ, что слышали речь с поддержкой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в эфире «Ретро FM». Программный директор радио Дмитрий Орехов пояснил, что это была хакерская атака. Сам основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицал свою причастность к взлому радиоэфира.