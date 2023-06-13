Полпред Якушев помог школе-интернату для детей с нарушениями слуха

13 июня 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

Якушев провел личный прием граждан, обратившихся к нему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Работники Ишимской школы-интерната для детей с нарушениями слуха (Тюменская область) попросили полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева посодействовать в капитальном ремонте школы. Якушев уверил, что вопрос будет решен. Информация об этом появилась на сайте уральского полпреда. «Этот объект должен быть включен в инвестиционные планы региона на следующий год, проконтролируйте этот вопрос», — обратился Владимир Якушев к главному федеральному инспектору и главе города Федору Шишкину. При этом ранее речь шла о том, что капитальный ремонт в школе пройдет лишь в 2025 году. Также Якушев разрешил и другие проблемы уральцев. Например, ранее в приемную полпреда обратились жители деревни Елкина (Свердловская область), которые попросили организовать безопасное движение школьного автобуса — он возит на учебу в соседнюю деревню 16 детей. После обращения свердловчан администрация Усть-Ницинского сельского поселения и сотрудники ГИБДД выбрали место для оборудования площадки для посадки-высадки школьников. «К началу нового учебного года ее отсыплют щебнем и установят остановочный комплекс. Кроме того, планируется поставить дополнительные уличные светильники», — сообщают представители Якушева. Кроме этого, после обращений в Курганском государственном театра драмы начался капитальный ремонт, который лично проинспектирует полпред, в 2024 году будет реконструировано гидротехнические сооружения Нижнеуфалейского водохранилища в Челябинской области, а в Лабытнанги (ЯНАО) и Когалыме (ХМАО) благоустроят общественные пространства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работники Ишимской школы-интерната для детей с нарушениями слуха (Тюменская область) попросили полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева посодействовать в капитальном ремонте школы. Якушев уверил, что вопрос будет решен. Информация об этом появилась на сайте уральского полпреда. «Этот объект должен быть включен в инвестиционные планы региона на следующий год, проконтролируйте этот вопрос», — обратился Владимир Якушев к главному федеральному инспектору и главе города Федору Шишкину. При этом ранее речь шла о том, что капитальный ремонт в школе пройдет лишь в 2025 году. Также Якушев разрешил и другие проблемы уральцев. Например, ранее в приемную полпреда обратились жители деревни Елкина (Свердловская область), которые попросили организовать безопасное движение школьного автобуса — он возит на учебу в соседнюю деревню 16 детей. После обращения свердловчан администрация Усть-Ницинского сельского поселения и сотрудники ГИБДД выбрали место для оборудования площадки для посадки-высадки школьников. «К началу нового учебного года ее отсыплют щебнем и установят остановочный комплекс. Кроме того, планируется поставить дополнительные уличные светильники», — сообщают представители Якушева. Кроме этого, после обращений в Курганском государственном театра драмы начался капитальный ремонт, который лично проинспектирует полпред, в 2024 году будет реконструировано гидротехнические сооружения Нижнеуфалейского водохранилища в Челябинской области, а в Лабытнанги (ЯНАО) и Когалыме (ХМАО) благоустроят общественные пространства.