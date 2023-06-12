Курганский политик из команды Богомолова идет на новый мэрский срок

На пост главы Варгашинского округа претендуют два человека

13 июня 2023 в 15:17 Размер текста - 17 +

Валерий Яковлев, который с 2006 года руководит Варгашинским районом, идет на новый срок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Опытный курганский политик Валерий Яковлев подал документы на конкурс главы Варгашинского округа. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к муниципальной политике. Политическую карьеру Яковлев начал в 2006 году, когда регион возглавлял Олег Богомолов. «На пост главы округа претендует 70-летний действующий руководитель муниципалитета Яковлев. Документы на конкурс подал начальник отдела сельского хозяйства местной администрации Евгений Казаков», — уточнили собеседники агентства. В разговоре с корреспондентом URA.RU Яковлев подтвердил, что подал документы на конкурс. Инсайдеры агентства осенью прошлого года сообщали, что Яковлев собирался подавать документы на новый конкурс по отбору кандидатур на должность руководителя. На этом посту его хотят видеть многие единомышленники. Он руководит муниципалитетом с октября 2006 года, говорится в его биографии на сайте администрации. До начала политической карьеры служил в органах внутренних дел. Ранее URA.RU писало, что в апреле в муниципалитете прошли выборы депутатов в окружную думу. Их проводили из-за преобразования района в округ.

Опытный курганский политик Валерий Яковлев подал документы на конкурс главы Варгашинского округа. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к муниципальной политике. Политическую карьеру Яковлев начал в 2006 году, когда регион возглавлял Олег Богомолов. «На пост главы округа претендует 70-летний действующий руководитель муниципалитета Яковлев. Документы на конкурс подал начальник отдела сельского хозяйства местной администрации Евгений Казаков», — уточнили собеседники агентства. В разговоре с корреспондентом URA.RU Яковлев подтвердил, что подал документы на конкурс. Инсайдеры агентства осенью прошлого года сообщали, что Яковлев собирался подавать документы на новый конкурс по отбору кандидатур на должность руководителя. На этом посту его хотят видеть многие единомышленники. Он руководит муниципалитетом с октября 2006 года, говорится в его биографии на сайте администрации. До начала политической карьеры служил в органах внутренних дел. Ранее URA.RU писало, что в апреле в муниципалитете прошли выборы депутатов в окружную думу. Их проводили из-за преобразования района в округ.