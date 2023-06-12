12 июня 2023

Источник: зарплаты в заксобрании ЯНАО сохранят семи депутатам

Власти ЯНАО сократят половину оплачиваемых ставок в заксобрании
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновники, депутаты
В 2025 году зарплату будут получать только председатель, первый заместитель и главы пяти комитетов Фото:

В следующем созыве заксобрания ЯНАО сократят половину оплачиваемых ставок. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«В 2025 году зарплату будут получать только председатель, первый заместитель и главы пяти комитетов. Руководство заксобрания состоит из членов „Единой России“, так что скорее всего представители оппозиции останутся без денег», — сообщил источник. В заксобрании агентству сообщили, что не имеют такой информации.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собирается понизить статус заксобрания в 2025 году. В законодательном органе ожидается реорганизация и сокращение зарплат у депутатов. Некоторые законодатели из-за этого обдумывают вариант уйти на пенсию.

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В следующем созыве заксобрания ЯНАО сократят половину оплачиваемых ставок. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «В 2025 году зарплату будут получать только председатель, первый заместитель и главы пяти комитетов. Руководство заксобрания состоит из членов „Единой России“, так что скорее всего представители оппозиции останутся без денег», — сообщил источник. В заксобрании агентству сообщили, что не имеют такой информации. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собирается понизить статус заксобрания в 2025 году. В законодательном органе ожидается реорганизация и сокращение зарплат у депутатов. Некоторые законодатели из-за этого обдумывают вариант уйти на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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