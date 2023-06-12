Источник: зарплаты в заксобрании ЯНАО сохранят семи депутатам

Власти ЯНАО сократят половину оплачиваемых ставок в заксобрании

13 июня 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

В 2025 году зарплату будут получать только председатель, первый заместитель и главы пяти комитетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В следующем созыве заксобрания ЯНАО сократят половину оплачиваемых ставок. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «В 2025 году зарплату будут получать только председатель, первый заместитель и главы пяти комитетов. Руководство заксобрания состоит из членов „Единой России“, так что скорее всего представители оппозиции останутся без денег», — сообщил источник. В заксобрании агентству сообщили, что не имеют такой информации. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собирается понизить статус заксобрания в 2025 году. В законодательном органе ожидается реорганизация и сокращение зарплат у депутатов. Некоторые законодатели из-за этого обдумывают вариант уйти на пенсию.

В следующем созыве заксобрания ЯНАО сократят половину оплачиваемых ставок. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «В 2025 году зарплату будут получать только председатель, первый заместитель и главы пяти комитетов. Руководство заксобрания состоит из членов „Единой России“, так что скорее всего представители оппозиции останутся без денег», — сообщил источник. В заксобрании агентству сообщили, что не имеют такой информации. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов собирается понизить статус заксобрания в 2025 году. В законодательном органе ожидается реорганизация и сокращение зарплат у депутатов. Некоторые законодатели из-за этого обдумывают вариант уйти на пенсию.