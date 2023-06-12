12 июня 2023

В Тюмени третий раз за несколько месяцев пропала пожилая женщина. Фото

В Тюмени ищут пожилую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину ищут уже без малого неделю (архивное фото) Фото:

Тюменцев просят помочь в поисках 63-летней Баян Макатовой, которая пропала еще 8 июня. Ориентировку распространил поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». Женщина пропадает третий раз за последние пару месяцев.

«Пропала Макатова Баян Кайранасовна, 1959 года рождения. 8 июня около 19:30 ушла из дома по улице Тульской, до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке, размещенной в группе отряда «Белая Сова — Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Пропавшая нуждается в медицинской помощи. В розыск ее объявляют уже третий раз за последние пару месяцев. На женщине были надеты четные брюки и кофта, синие резиновые тапочки и красный платок. На вид ей 65-70 лет, рост 155-160 см, глаза черные, волосы седые, собраны в пучок.

Тех, кто обладает информацией о судьбе разыскиваемой, просят обратиться по телефону 8-932-32-39-911. Сообщить сведения можно и в полицию — 794-310.

Фото:

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Тюменцев просят помочь в поисках 63-летней Баян Макатовой, которая пропала еще 8 июня. Ориентировку распространил поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». Женщина пропадает третий раз за последние пару месяцев. «Пропала Макатова Баян Кайранасовна, 1959 года рождения. 8 июня около 19:30 ушла из дома по улице Тульской, до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке, размещенной в группе отряда «Белая Сова — Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Пропавшая нуждается в медицинской помощи. В розыск ее объявляют уже третий раз за последние пару месяцев. На женщине были надеты четные брюки и кофта, синие резиновые тапочки и красный платок. На вид ей 65-70 лет, рост 155-160 см, глаза черные, волосы седые, собраны в пучок. Тех, кто обладает информацией о судьбе разыскиваемой, просят обратиться по телефону 8-932-32-39-911. Сообщить сведения можно и в полицию — 794-310.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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