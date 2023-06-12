В Тюмени ищут пожилую женщину, нуждающуюся в медицинской помощи

Женщину ищут уже без малого неделю (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменцев просят помочь в поисках 63-летней Баян Макатовой, которая пропала еще 8 июня. Ориентировку распространил поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень». Женщина пропадает третий раз за последние пару месяцев.

«Пропала Макатова Баян Кайранасовна, 1959 года рождения. 8 июня около 19:30 ушла из дома по улице Тульской, до настоящего времени ее местоположение не установлено», — говорится в ориентировке, размещенной в группе отряда «Белая Сова — Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Пропавшая нуждается в медицинской помощи. В розыск ее объявляют уже третий раз за последние пару месяцев. На женщине были надеты четные брюки и кофта, синие резиновые тапочки и красный платок. На вид ей 65-70 лет, рост 155-160 см, глаза черные, волосы седые, собраны в пучок.

Тех, кто обладает информацией о судьбе разыскиваемой, просят обратиться по телефону 8-932-32-39-911. Сообщить сведения можно и в полицию — 794-310.