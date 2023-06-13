Скандальный челябинский хоккеист Мокрушев перешел в тюменский ХК «Рубин»

13 июня 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Данил Мокрушев провел 172 матча в ВХЛ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Хоккеист из Челябинска Данил Мокрушев, известный дракой с дизайнером Дмитрием Подорожко, перешел в тюменский хоккейный клуб «Рубин». Об этом стало известно из соцсетей команды. «Защитник Данил Мокрушев перешел в „Рубин“ из „Металлурга“ (Новокузнецк). Челябинский хоккеист 1999 года рождения провел во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) 172 матча и заработал 30 очков. Помимо игры за команды из Челябинска и Новокузнецка, хоккеист защищал цвета „Металлурга“ из Жлобина (Беларусь)», — указано в официальной группе команды в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в элитном жилом комплексе в Челябинске произошла драка между Подорожко и Мокрушевым. Как утверждает дизайнер, поводом для драки стало то, что он поздоровался с подругой спортсмена.

Хоккеист из Челябинска Данил Мокрушев, известный дракой с дизайнером Дмитрием Подорожко, перешел в тюменский хоккейный клуб «Рубин». Об этом стало известно из соцсетей команды. «Защитник Данил Мокрушев перешел в „Рубин“ из „Металлурга“ (Новокузнецк). Челябинский хоккеист 1999 года рождения провел во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) 172 матча и заработал 30 очков. Помимо игры за команды из Челябинска и Новокузнецка, хоккеист защищал цвета „Металлурга“ из Жлобина (Беларусь)», — указано в официальной группе команды в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в элитном жилом комплексе в Челябинске произошла драка между Подорожко и Мокрушевым. Как утверждает дизайнер, поводом для драки стало то, что он поздоровался с подругой спортсмена.