Скандальный челябинский хоккеист Мокрушев перешел в тюменский ХК «Рубин»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккейная эстафета с участием Автомоболиста к премьере сериала Молодежка на СТС. Екатеринбург, клюшки, шайба, хоккей
Данил Мокрушев провел 172 матча в ВХЛ Фото:

Хоккеист из Челябинска Данил Мокрушев, известный дракой с дизайнером Дмитрием Подорожко, перешел в тюменский хоккейный клуб «Рубин». Об этом стало известно из соцсетей команды.

«Защитник Данил Мокрушев перешел в „Рубин“ из „Металлурга“ (Новокузнецк). Челябинский хоккеист 1999 года рождения провел во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) 172 матча и заработал 30 очков. Помимо игры за команды из Челябинска и Новокузнецка, хоккеист защищал цвета „Металлурга“ из Жлобина (Беларусь)», — указано в официальной группе команды в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в элитном жилом комплексе в Челябинске произошла драка между Подорожко и Мокрушевым. Как утверждает дизайнер, поводом для драки стало то, что он поздоровался с подругой спортсмена.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хоккеист из Челябинска Данил Мокрушев, известный дракой с дизайнером Дмитрием Подорожко, перешел в тюменский хоккейный клуб «Рубин». Об этом стало известно из соцсетей команды. «Защитник Данил Мокрушев перешел в „Рубин“ из „Металлурга“ (Новокузнецк). Челябинский хоккеист 1999 года рождения провел во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) 172 матча и заработал 30 очков. Помимо игры за команды из Челябинска и Новокузнецка, хоккеист защищал цвета „Металлурга“ из Жлобина (Беларусь)», — указано в официальной группе команды в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в элитном жилом комплексе в Челябинске произошла драка между Подорожко и Мокрушевым. Как утверждает дизайнер, поводом для драки стало то, что он поздоровался с подругой спортсмена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...