В Тюмени изменят схему движения на объездной дороге

13 июня 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Со 2 июля водителям нужно будет привыкать к новой схеме движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На объездной дороге в Тюмени изменят схему движения: в районе пересечения с Авторемонтной уберут светофор и запретят повороты налево с нее и улицы Троицкой. Об этом в своем telegram-канале сообщает Главное управление строительства области. «2 июля изменится схема движения на пересечении Обхода Тюмени с улицей Авторемонтной. Встречные потоки транспорта на объездной будут разделены барьерным ограждением. С улицы Авторемонтной и улицы Троицкой останутся только правые повороты. Светофор для автомобилей будет демонтирован», — говорится в сообщении ведомства. Для пешеходов на участке останется светофор с кнопкой вызова. А для поворота налево с Авторемонтной водители должны будут развернуться на развязке пересечения с улицей Ямской. При движении с улицы Троицкой выехать на данную развязку можно по Медовой и Селекционной.

На объездной дороге в Тюмени изменят схему движения: в районе пересечения с Авторемонтной уберут светофор и запретят повороты налево с нее и улицы Троицкой. Об этом в своем telegram-канале сообщает Главное управление строительства области. «2 июля изменится схема движения на пересечении Обхода Тюмени с улицей Авторемонтной. Встречные потоки транспорта на объездной будут разделены барьерным ограждением. С улицы Авторемонтной и улицы Троицкой останутся только правые повороты. Светофор для автомобилей будет демонтирован», — говорится в сообщении ведомства. Для пешеходов на участке останется светофор с кнопкой вызова. А для поворота налево с Авторемонтной водители должны будут развернуться на развязке пересечения с улицей Ямской. При движении с улицы Троицкой выехать на данную развязку можно по Медовой и Селекционной.