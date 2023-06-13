В Тюмени изменят схему движения на объездной дороге

На объездной дороге в Тюмени изменят схему движения: в районе пересечения с Авторемонтной уберут светофор и запретят повороты налево с нее и улицы Троицкой. Об этом в своем telegram-канале сообщает Главное управление строительства области.
«2 июля изменится схема движения на пересечении Обхода Тюмени с улицей Авторемонтной. Встречные потоки транспорта на объездной будут разделены барьерным ограждением. С улицы Авторемонтной и улицы Троицкой останутся только правые повороты. Светофор для автомобилей будет демонтирован», — говорится в сообщении ведомства.
Для пешеходов на участке останется светофор с кнопкой вызова. А для поворота налево с Авторемонтной водители должны будут развернуться на развязке пересечения с улицей Ямской. При движении с улицы Троицкой выехать на данную развязку можно по Медовой и Селекционной.
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