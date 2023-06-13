Июнь стал самым актуальным месяцем для аренды коттеджа в Екатеринбурге на выпускной

Аренда загородного жилья в Екатеринбурге подешевела на 4,6% Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Месячная аренда загородных объектов в Екатеринбурге подешевела до 67,1 тысяч рублей, следует из динамики стоимости аренды жилья на сайте Restate. Аналогичная ситуация с посуточной арендой домов. Именно поэтому июнь является максимально актуальным для бронирования коттеджей на празднования выпускных студентов и школьников. Об этом URA.RU рассказала директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова.

«Из-за того, что предложений не так много, ставки аренды ведут себя скачкообразно, вырастая в период активного спроса и снижаясь на волне низкого спроса. Если сейчас в моменте цена стала ниже, не факт, что при бронировании на период прогнозируемого высокого спроса, цена не окажется выше, поэтому, если есть желание снять недорого, нужно мониторить существующие варианты, активнее торговаться, а также актуально бронировать недвижимость заранее», — сказала собеседница агентства. С 18 мая по 1 июня 2023 года средняя стоимость месячной аренды загородных объектов упала на 4,6% с 70,4 тысяч до 67,1 тысяч рублей.

Ольга Павлинова отметила, что рынок краткосрочной аренды в большинстве регионов России, за исключением курортных городов, развит достаточно слабо. «Основной проблемой является отсутствие достаточного объема доступного по цене предложения», — считает она.

Ранее URA.RU писало, что снять загородный дом на выпускной в Екатеринбурге стало дороже на 40%. Арендная ставка взлетела с 34 тысяч до 58 тысяч рублей.