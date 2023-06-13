13 июня 2023
12 июня 2023

Житель из села ЯНАО попросил убрать остатки сгоревшего дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Погорельцы из Дивного. Нижневартовск, пожарище, угли, зола, сгоревший дом, последствия пожара
Снос здание запланирован на следующий месяц Фото:

Житель села Аксарка Приуральского района (ЯНАО) просит убрать остатки от сгоревшего дома. Об этом сообщил telegram-канал «Мы из Приуралья».

«Житель села Аксарка пожаловался на то, что никто долгое время не убирает мусор от сгоревшего дома. Обеспокоенный житель райцентра опубликовал пост в одном из интернет-пабликов с вопросом о расчистке участка», — пишут в telegram-канале «Мы из Приуралья».

На пост мужчины отреагировала администрация села. Ему ответили, что остатки сгоревшего дома планируют убрать после расследования и установки причины возгорания. Снос запланирован на следующий месяц.

Ранее URA.RU писало, что в селе Аксарка утром 26 мая произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Огонь практически уничтожил здание. Жильцов соседних домов пришлось эвакуировать. Предварительной причиной пожара стал электробытовой прибор, сообщили в окружном управлении МЧС России.

Фото:

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Житель села Аксарка Приуральского района (ЯНАО) просит убрать остатки от сгоревшего дома. Об этом сообщил telegram-канал «Мы из Приуралья». «Житель села Аксарка пожаловался на то, что никто долгое время не убирает мусор от сгоревшего дома. Обеспокоенный житель райцентра опубликовал пост в одном из интернет-пабликов с вопросом о расчистке участка», — пишут в telegram-канале «Мы из Приуралья». На пост мужчины отреагировала администрация села. Ему ответили, что остатки сгоревшего дома планируют убрать после расследования и установки причины возгорания. Снос запланирован на следующий месяц. Ранее URA.RU писало, что в селе Аксарка утром 26 мая произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Огонь практически уничтожил здание. Жильцов соседних домов пришлось эвакуировать. Предварительной причиной пожара стал электробытовой прибор, сообщили в окружном управлении МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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