Житель села Аксарка Приуральского района (ЯНАО) просит убрать остатки от сгоревшего дома. Об этом сообщил telegram-канал «Мы из Приуралья».
«Житель села Аксарка пожаловался на то, что никто долгое время не убирает мусор от сгоревшего дома. Обеспокоенный житель райцентра опубликовал пост в одном из интернет-пабликов с вопросом о расчистке участка», — пишут в telegram-канале «Мы из Приуралья».
На пост мужчины отреагировала администрация села. Ему ответили, что остатки сгоревшего дома планируют убрать после расследования и установки причины возгорания. Снос запланирован на следующий месяц.
Ранее URA.RU писало, что в селе Аксарка утром 26 мая произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Огонь практически уничтожил здание. Жильцов соседних домов пришлось эвакуировать. Предварительной причиной пожара стал электробытовой прибор, сообщили в окружном управлении МЧС России.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.