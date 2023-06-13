Житель из села ЯНАО попросил убрать остатки сгоревшего дома. Фото

14 июня 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Снос здание запланирован на следующий месяц Фото: Александр Елизаров © URA.RU Житель села Аксарка Приуральского района (ЯНАО) просит убрать остатки от сгоревшего дома. Об этом сообщил telegram-канал «Мы из Приуралья». «Житель села Аксарка пожаловался на то, что никто долгое время не убирает мусор от сгоревшего дома. Обеспокоенный житель райцентра опубликовал пост в одном из интернет-пабликов с вопросом о расчистке участка», — пишут в telegram-канале «Мы из Приуралья». На пост мужчины отреагировала администрация села. Ему ответили, что остатки сгоревшего дома планируют убрать после расследования и установки причины возгорания. Снос запланирован на следующий месяц. Ранее URA.RU писало, что в селе Аксарка утром 26 мая произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Огонь практически уничтожил здание. Жильцов соседних домов пришлось эвакуировать. Предварительной причиной пожара стал электробытовой прибор, сообщили в окружном управлении МЧС России. Фото: telegram-канал «Мы из Приуралья»

Житель села Аксарка Приуральского района (ЯНАО) просит убрать остатки от сгоревшего дома. Об этом сообщил telegram-канал «Мы из Приуралья». «Житель села Аксарка пожаловался на то, что никто долгое время не убирает мусор от сгоревшего дома. Обеспокоенный житель райцентра опубликовал пост в одном из интернет-пабликов с вопросом о расчистке участка», — пишут в telegram-канале «Мы из Приуралья». На пост мужчины отреагировала администрация села. Ему ответили, что остатки сгоревшего дома планируют убрать после расследования и установки причины возгорания. Снос запланирован на следующий месяц. Ранее URA.RU писало, что в селе Аксарка утром 26 мая произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Огонь практически уничтожил здание. Жильцов соседних домов пришлось эвакуировать. Предварительной причиной пожара стал электробытовой прибор, сообщили в окружном управлении МЧС России.