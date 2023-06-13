В Пентагоне заявили о неусвоенных уроках спецоперации

Окончательные уроки СВО на Украине еще не усвоены, заявил выдвинутый на пост нового командующего Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит.
«Специальная военная операция на Украине кое-чему научила нас, хотя я считаю, что окончательные уроки еще не усвоены», — передает его слова ТАСС. Он отметил, что в ходе спецоперации стало понятно, что в результате развития технологий различные возможности наблюдения и разведки стали общедоступны. По словам генерала, важное значение имеют мобильность, средства огневого поражения большой дальности.
С начала спецоперации на Украине США и западные страны стали активно поставлять ВСУ новейшее вооружение. Одни из последних поставок — 18 немецких танков Leopard 2. Первые из них появились на украинской стороне фронта в начале июня. Спустя несколько дней восемь из них были уничтожены российскими бойцами.
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