В Пентагоне заявили о неусвоенных уроках спецоперации 14 июня 2023 в 01:32 Размер текста - 17 + Смит отметил, что развитие технологий повлияло на общедоступность разведки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Окончательные уроки СВО на Украине еще не усвоены, заявил выдвинутый на пост нового командующего Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит. «Специальная военная операция на Украине кое-чему научила нас, хотя я считаю, что окончательные уроки еще не усвоены», — передает его слова ТАСС. Он отметил, что в ходе спецоперации стало понятно, что в результате развития технологий различные возможности наблюдения и разведки стали общедоступны. По словам генерала, важное значение имеют мобильность, средства огневого поражения большой дальности. С начала спецоперации на Украине США и западные страны стали активно поставлять ВСУ новейшее вооружение. Одни из последних поставок — 18 немецких танков Leopard 2. Первые из них появились на украинской стороне фронта в начале июня. Спустя несколько дней восемь из них были уничтожены российскими бойцами. Окончательные уроки СВО на Украине еще не усвоены, заявил выдвинутый на пост нового командующего Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит. «Специальная военная операция на Украине кое-чему научила нас, хотя я считаю, что окончательные уроки еще не усвоены», — передает его слова ТАСС. Он отметил, что в ходе спецоперации стало понятно, что в результате развития технологий различные возможности наблюдения и разведки стали общедоступны. По словам генерала, важное значение имеют мобильность, средства огневого поражения большой дальности. С начала спецоперации на Украине США и западные страны стали активно поставлять ВСУ новейшее вооружение. Одни из последних поставок — 18 немецких танков Leopard 2. Первые из них появились на украинской стороне фронта в начале июня. Спустя несколько дней восемь из них были уничтожены российскими бойцами. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям