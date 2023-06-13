В пермской деревне построят поликлинику за 270 миллионов рублей

14 июня 2023 в 01:54 Размер текста - 17 +

В деревне Кондратово (Пермский край) построят новую поликлинику Фото: Владимир Андреев © URA.RU В деревне Кондратово Пермского округа (Пермский край) запланировано строительство поликлиники с пропускной способностью 100 посещений в смену. На строительство направлено 270 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. «В Прикамье проходит конкурс на поиск подрядной организации для проектирования и строительства поликлиники в деревне Кондратово Пермского округа. Итоги конкурса будут подведены 20 июня», — написано на сайте. По информации региональных властей, в больнице разместятся кабинеты приема узких специалистов и УЗИ, процедурные и помещения функциональной диагностики. Кроме того, как указано на сайте, будет организован блок рентгендиагностики и дневной стационар для пациентов на шесть коек. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о прогрессе в строительстве новой краевой инфекционной больницы. За девять месяцев работы удалось полностью возвести каркас лечебного корпуса, написал глава региона в своем telegram-канале.

В деревне Кондратово Пермского округа (Пермский край) запланировано строительство поликлиники с пропускной способностью 100 посещений в смену. На строительство направлено 270 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. «В Прикамье проходит конкурс на поиск подрядной организации для проектирования и строительства поликлиники в деревне Кондратово Пермского округа. Итоги конкурса будут подведены 20 июня», — написано на сайте. По информации региональных властей, в больнице разместятся кабинеты приема узких специалистов и УЗИ, процедурные и помещения функциональной диагностики. Кроме того, как указано на сайте, будет организован блок рентгендиагностики и дневной стационар для пациентов на шесть коек. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о прогрессе в строительстве новой краевой инфекционной больницы. За девять месяцев работы удалось полностью возвести каркас лечебного корпуса, написал глава региона в своем telegram-канале.