13 июня 2023
12 июня 2023

В пермской деревне построят поликлинику за 270 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин в Смоленске. Смоленск, больница
В деревне Кондратово (Пермский край) построят новую поликлинику Фото:

В деревне Кондратово Пермского округа (Пермский край) запланировано строительство поликлиники с пропускной способностью 100 посещений в смену. На строительство направлено 270 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«В Прикамье проходит конкурс на поиск подрядной организации для проектирования и строительства поликлиники в деревне Кондратово Пермского округа. Итоги конкурса будут подведены 20 июня», — написано на сайте.

По информации региональных властей, в больнице разместятся кабинеты приема узких специалистов и УЗИ, процедурные и помещения функциональной диагностики. Кроме того, как указано на сайте, будет организован блок рентгендиагностики и дневной стационар для пациентов на шесть коек.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о прогрессе в строительстве новой краевой инфекционной больницы. За девять месяцев работы удалось полностью возвести каркас лечебного корпуса, написал глава региона в своем telegram-канале.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Кондратово Пермского округа (Пермский край) запланировано строительство поликлиники с пропускной способностью 100 посещений в смену. На строительство направлено 270 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. «В Прикамье проходит конкурс на поиск подрядной организации для проектирования и строительства поликлиники в деревне Кондратово Пермского округа. Итоги конкурса будут подведены 20 июня», — написано на сайте. По информации региональных властей, в больнице разместятся кабинеты приема узких специалистов и УЗИ, процедурные и помещения функциональной диагностики. Кроме того, как указано на сайте, будет организован блок рентгендиагностики и дневной стационар для пациентов на шесть коек. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о прогрессе в строительстве новой краевой инфекционной больницы. За девять месяцев работы удалось полностью возвести каркас лечебного корпуса, написал глава региона в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...