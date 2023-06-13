Греф: банки обсуждают создание новой платежной системы 14 июня 2023 в 02:36 Размер текста - 17 + В России может появится конкурент картам «Мир» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российские финансовые структуры обсуждают возможность создания конкурента для Национальной системы платежных карт, которая является оператором карт «Мир». Об этом рассказал руководитель Сбербанка Герман Греф. «Если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция. Мы обсуждаем ее с участниками рынка: два всегда лучше, чем один», — сообщил Греф в интервью РБК. Глава «Сбера» отметил, что на данный момент конкретных планов о создании нового продукта нет и это сможет решить только государство. «Для этого все-таки нужно согласие участников рынка и согласие со стороны государства, так что я не верю, что мы („Сбер“) если захотим, сумеем создать такую альтернативу. Это должна быть в первую очередь установка со стороны государства», — подчеркнул Греф. Ранее URA.RU рассказывало об увеличении объема транзакций китайской платежной системы UnionPay. Китайские банковские карты впервые обогнали американскую Visa на российском рынке. Российские финансовые структуры обсуждают возможность создания конкурента для Национальной системы платежных карт, которая является оператором карт «Мир». Об этом рассказал руководитель Сбербанка Герман Греф. «Если мы хотим придать дальнейшее динамичное ускорение развитию платежных инструментов, конечно, нужна конкуренция. Мы обсуждаем ее с участниками рынка: два всегда лучше, чем один», — сообщил Греф в интервью РБК. Глава «Сбера» отметил, что на данный момент конкретных планов о создании нового продукта нет и это сможет решить только государство. «Для этого все-таки нужно согласие участников рынка и согласие со стороны государства, так что я не верю, что мы („Сбер“) если захотим, сумеем создать такую альтернативу. Это должна быть в первую очередь установка со стороны государства», — подчеркнул Греф. Ранее URA.RU рассказывало об увеличении объема транзакций китайской платежной системы UnionPay. Китайские банковские карты впервые обогнали американскую Visa на российском рынке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям