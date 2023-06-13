Cейчас машину оперативно чинят ребята с села Ярково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тобольска (Тюменская область) решил отдать свой УАЗ с прицепом бойцам в батальон «Тобол», которые находятся сейчас в зоне СВО. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«Вся наша страна помогает бойцам СВО, и мы тоже решили внести свою лепту. В гараже стоял старый УАЗ с прицепом, приняли решение отправить в батальон „Тобол“. В этом активно помогают друзья и знакомые. Ребята с СТО села Ярково откликнулись и сейчас оперативно реанимируют машину, чтобы через десять дней отправить ее на передовую в колонне с другой техникой», — пишет отзывчивый житель региона в telegram-канале «Типичный Тобольск».

Ранее URA.RU писало, что мобилизованным жителям Тюменской области, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, передали дополнительное оборудование. В число необходимых вещей вошли: коптер, тепловизоры, планшеты с программами корректировки артиллерийского огня. Все это происходит под личным контролем губернатора Александра Моора.