13 июня 2023

Житель Тюменской области планирует передать личный УАЗ с прицепом бойцам в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача машин УАЗ в зону СВО. Курган, уаз, машина уаз
Cейчас машину оперативно чинят ребята с села Ярково Фото:

Житель Тобольска (Тюменская область) решил отдать свой УАЗ с прицепом бойцам в батальон «Тобол», которые находятся сейчас в зоне СВО. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«Вся наша страна помогает бойцам СВО, и мы тоже решили внести свою лепту. В гараже стоял старый УАЗ с прицепом, приняли решение отправить в батальон „Тобол“. В этом активно помогают друзья и знакомые. Ребята с СТО села Ярково откликнулись и сейчас оперативно реанимируют машину, чтобы через десять дней отправить ее на передовую в колонне с другой техникой», — пишет отзывчивый житель региона в telegram-канале «Типичный Тобольск».

Ранее URA.RU писало, что мобилизованным жителям Тюменской области, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, передали дополнительное оборудование. В число необходимых вещей вошли: коптер, тепловизоры, планшеты с программами корректировки артиллерийского огня. Все это происходит под личным контролем губернатора Александра Моора.

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Житель Тобольска (Тюменская область) решил отдать свой УАЗ с прицепом бойцам в батальон «Тобол», которые находятся сейчас в зоне СВО. Об этом он рассказал в социальных сетях. «Вся наша страна помогает бойцам СВО, и мы тоже решили внести свою лепту. В гараже стоял старый УАЗ с прицепом, приняли решение отправить в батальон „Тобол“. В этом активно помогают друзья и знакомые. Ребята с СТО села Ярково откликнулись и сейчас оперативно реанимируют машину, чтобы через десять дней отправить ее на передовую в колонне с другой техникой», — пишет отзывчивый житель региона в telegram-канале «Типичный Тобольск». Ранее URA.RU писало, что мобилизованным жителям Тюменской области, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, передали дополнительное оборудование. В число необходимых вещей вошли: коптер, тепловизоры, планшеты с программами корректировки артиллерийского огня. Все это происходит под личным контролем губернатора Александра Моора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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