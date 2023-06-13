С бойцом из Аромашевского района простились 13 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аромашевском районе (Тюменская область) простились с 29-летним Виталием Ширшовым, который погиб во время проведения специальной военной операции. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава района Игорь Власов.

«Виталий Александрович 25 октября 2022 года был призван на службу по частичной мобилизации военным комиссариатом Голышмановского, Аромашевского и Бердюжского районов. С нашим бойцом мы простились 13 июня. Он погиб во время проведения специальной военной операции. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Ширшова Виталия Александровича. Вечная Память!», — пишет глава района.

Мужчина родился в деревне Кармацкой 8 октября 1993 года. После окончания школы поступил учиться в Аромашевское СПТУ- 9 на тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства.

Позже его призвали в ряды Российской армии. Служил в Самаре наводчиком БТР в мотострелковых войсках. После возвращения со службы, Виталий остался в родной деревне, устроился работать и здесь же встретил свою супругу. В семье у него родилось два сына.