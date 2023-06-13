В Челябинске закрыли три опасных автозаправки

Заправки на Копейском шоссе не имели лицензии и не числились в госреестре
В Ленинском районе Челябинска закрыли три автозаправки, работавших без лицензии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
«По требованию прокурора приостановлена деятельность трех газозаправочных станций. Объекты и оборудование работали без лицензии и не были зарегистрированы в госреестре», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Заправки закрыли на Копейском шоссе 1п/1, 36/6 и 63. Возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).
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