13 июня 2023

В Челябинске закрыли три опасных автозаправки

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Поездка Алексея Текслера по отремонтированным дорогам. Челябинск, бензин, бензозаправка, автозаправка, бензобак, бензоколонка, а95
Заправки на Копейском шоссе не имели лицензии и не числились в госреестре Фото:

В Ленинском районе Челябинска закрыли три автозаправки, работавших без лицензии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«По требованию прокурора приостановлена деятельность трех газозаправочных станций. Объекты и оборудование работали без лицензии и не были зарегистрированы в госреестре», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Заправки закрыли на Копейском шоссе 1п/1, 36/6 и 63. Возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).

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В Ленинском районе Челябинска закрыли три автозаправки, работавших без лицензии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. «По требованию прокурора приостановлена деятельность трех газозаправочных станций. Объекты и оборудование работали без лицензии и не были зарегистрированы в госреестре», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Заправки закрыли на Копейском шоссе 1п/1, 36/6 и 63. Возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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