Прокуратура запретила охотиться жителям ХМАО с судимостью

14 июня 2023 в 10:47 Размер текста - 17 +

По решению суда три жителя Белоярского лишены права охотиться Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Прокуратура в ХМАО лишила охотничьих билетов трех жителей города Белоярского из-за непогашенной судимости. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. «В ходе прокурорской проверки установлено, что у трех лиц с непогашенной судимостью за совершение умышленных преступлений имелись охотничьи билеты, которые предоставляют право на осуществление охоты в охотничьих угодьях. Согласно действующему законодательству наличие непогашенной судимости за совершение умышленного преступления запрещает гражданину осуществлять охоту», — указано в публикации на портале. Прокуратура направила в суд заявление с требованием запретить гражданам охотиться. Суд признал требование законным и лишил жителей Белоярского права осуществлять охоту. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запретили охотиться и рыбачить из-за пожаров. С апреля в округе действует особый противопожарный режим.

Прокуратура в ХМАО лишила охотничьих билетов трех жителей города Белоярского из-за непогашенной судимости. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. «В ходе прокурорской проверки установлено, что у трех лиц с непогашенной судимостью за совершение умышленных преступлений имелись охотничьи билеты, которые предоставляют право на осуществление охоты в охотничьих угодьях. Согласно действующему законодательству наличие непогашенной судимости за совершение умышленного преступления запрещает гражданину осуществлять охоту», — указано в публикации на портале. Прокуратура направила в суд заявление с требованием запретить гражданам охотиться. Суд признал требование законным и лишил жителей Белоярского права осуществлять охоту. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запретили охотиться и рыбачить из-за пожаров. С апреля в округе действует особый противопожарный режим.