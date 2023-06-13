13 июня 2023
12 июня 2023

Прокуратура запретила охотиться жителям ХМАО с судимостью

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, оружие, стрельба, охота, винтовка, охотник, снайперская винтовка, винтовка мосина
По решению суда три жителя Белоярского лишены права охотиться Фото:

Прокуратура в ХМАО лишила охотничьих билетов трех жителей города Белоярского из-за непогашенной судимости. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что у трех лиц с непогашенной судимостью за совершение умышленных преступлений имелись охотничьи билеты, которые предоставляют право на осуществление охоты в охотничьих угодьях. Согласно действующему законодательству наличие непогашенной судимости за совершение умышленного преступления запрещает гражданину осуществлять охоту», — указано в публикации на портале.

Прокуратура направила в суд заявление с требованием запретить гражданам охотиться. Суд признал требование законным и лишил жителей Белоярского права осуществлять охоту.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запретили охотиться и рыбачить из-за пожаров. С апреля в округе действует особый противопожарный режим.

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Прокуратура в ХМАО лишила охотничьих билетов трех жителей города Белоярского из-за непогашенной судимости. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. «В ходе прокурорской проверки установлено, что у трех лиц с непогашенной судимостью за совершение умышленных преступлений имелись охотничьи билеты, которые предоставляют право на осуществление охоты в охотничьих угодьях. Согласно действующему законодательству наличие непогашенной судимости за совершение умышленного преступления запрещает гражданину осуществлять охоту», — указано в публикации на портале. Прокуратура направила в суд заявление с требованием запретить гражданам охотиться. Суд признал требование законным и лишил жителей Белоярского права осуществлять охоту. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запретили охотиться и рыбачить из-за пожаров. С апреля в округе действует особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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