В Троицке (Челябинская область) в реке Уй рыбак обнаружил в камышах тело. Об этом 14 июня URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе области.
«Местный житель вышел на рыбалку в прибрежные камыши реки Уй в районе поселка Южный. Там он заметил предмет, похожий на тело человека. Выехав к месту происшествия, спасатели Троицкого отряда достали тело на берег», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС.
При погибшем оказалась сумка с документами. Благодаря этому была оперативно установлена личность погибшего. Им оказался 34-летний мужчина, в мае этого года приехавший из района в город. Причина гибели мужчины устанавливается правоохранителями.
Обстоятельства смерти мужчины расследует полиция
фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
Спасатели достали и транспортировали тело на берег
фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
В Троицке (Челябинская область) в реке Уй рыбак обнаружил в камышах тело. Об этом 14 июня URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе области. «Местный житель вышел на рыбалку в прибрежные камыши реки Уй в районе поселка Южный. Там он заметил предмет, похожий на тело человека. Выехав к месту происшествия, спасатели Троицкого отряда достали тело на берег», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС. При погибшем оказалась сумка с документами. Благодаря этому была оперативно установлена личность погибшего. Им оказался 34-летний мужчина, в мае этого года приехавший из района в город. Причина гибели мужчины устанавливается правоохранителями.