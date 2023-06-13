13 июня 2023

В челябинской реке Уй нашли труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Уйское. Челябинск., мост, пруд, уй
Причины гибели мужчины устанавливаются Фото:

В Троицке (Челябинская область) в реке Уй рыбак обнаружил в камышах тело. Об этом 14 июня URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе области.

«Местный житель вышел на рыбалку в прибрежные камыши реки Уй в районе поселка Южный. Там он заметил предмет, похожий на тело человека. Выехав к месту происшествия, спасатели Троицкого отряда достали тело на берег», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС.

При погибшем оказалась сумка с документами. Благодаря этому была оперативно установлена личность погибшего. Им оказался 34-летний мужчина, в мае этого года приехавший из района в город. Причина гибели мужчины устанавливается правоохранителями.

Обстоятельства смерти мужчины расследует полиция
Обстоятельства смерти мужчины расследует полиция
Спасатели достали и транспортировали тело на берег
Спасатели достали и транспортировали тело на берег

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В Троицке (Челябинская область) в реке Уй рыбак обнаружил в камышах тело. Об этом 14 июня URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе области. «Местный житель вышел на рыбалку в прибрежные камыши реки Уй в районе поселка Южный. Там он заметил предмет, похожий на тело человека. Выехав к месту происшествия, спасатели Троицкого отряда достали тело на берег», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС. При погибшем оказалась сумка с документами. Благодаря этому была оперативно установлена личность погибшего. Им оказался 34-летний мужчина, в мае этого года приехавший из района в город. Причина гибели мужчины устанавливается правоохранителями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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