В челябинской реке Уй нашли труп. Фото

14 июня 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Причины гибели мужчины устанавливаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке (Челябинская область) в реке Уй рыбак обнаружил в камышах тело. Об этом 14 июня URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе области. «Местный житель вышел на рыбалку в прибрежные камыши реки Уй в районе поселка Южный. Там он заметил предмет, похожий на тело человека. Выехав к месту происшествия, спасатели Троицкого отряда достали тело на берег», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС. При погибшем оказалась сумка с документами. Благодаря этому была оперативно установлена личность погибшего. Им оказался 34-летний мужчина, в мае этого года приехавший из района в город. Причина гибели мужчины устанавливается правоохранителями. Обстоятельства смерти мужчины расследует полиция фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области Спасатели достали и транспортировали тело на берег фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Троицке (Челябинская область) в реке Уй рыбак обнаружил в камышах тело. Об этом 14 июня URA.RU сообщили в Поисково-спасательной службе области. «Местный житель вышел на рыбалку в прибрежные камыши реки Уй в районе поселка Южный. Там он заметил предмет, похожий на тело человека. Выехав к месту происшествия, спасатели Троицкого отряда достали тело на берег», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС. При погибшем оказалась сумка с документами. Благодаря этому была оперативно установлена личность погибшего. Им оказался 34-летний мужчина, в мае этого года приехавший из района в город. Причина гибели мужчины устанавливается правоохранителями.