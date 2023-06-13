Прокурор Тюменской области лично проконтролирует дело о поддельном алкоголе

Прокурор Тюменской области взял под личный контроль уголовное дело по факту гибели двух тюменцев от отравления метиловым спиртом. Об этом в telegram-канале сообщает областная прокуратура.
«СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело о смерти мужчины и женщины после употребления спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности. Прокурор области Владислав Московских взял на личный контроль ход и результаты предварительного расследования», — говорится в сообщении.
Сообщается, что судебно-медицинское исследование подтвердило у погибших острое отравление метиловым спиртом. Ранее URA.RU сообщало о том, что причиной отравления стало употребление водки «Царская охота» и «Родники Сибири».
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