13 июня 2023

На курганскую мать пятерых детей возбудили уголовное дело из-за пьянства и побоев

© Служба новостей «URA.RU»
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Красный Адуй. Отравление детей, жилые дома, полиция, разговаривает по телефону, расследование
Курганская полиция забрала пятерых детей у выпивающей матери Фото:

У жительницы Катайского округа (Курганская область) представители власти изъяли пятерых детей после того, как стало известно, что женщина пьет и занимается рукоприкладством. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД региона.

«Получена информация о систематическом неисполнении 25-летней местной жительницей обязанностей по воспитанию своих малолетних детей. <…> Дознавателем отдела МВД России по Катайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», — рассказали в полиции. У женщины из семьи изъяли всех пятерых детей.

Женщина с февраля находилась на учете в качестве злоупотребляющей алкоголем главы семьи. Также в мае женщина избила своего восьмилетнего сына.

Ребенок в настоящее время живет с отцом. Другие дети находятся в центре опеки. Органы власти решают вопрос о лишении родительских прав женщины. По возбужденному уголовному делу ей грозит до трех лет лишения свободы.

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У жительницы Катайского округа (Курганская область) представители власти изъяли пятерых детей после того, как стало известно, что женщина пьет и занимается рукоприкладством. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД региона. «Получена информация о систематическом неисполнении 25-летней местной жительницей обязанностей по воспитанию своих малолетних детей. <…> Дознавателем отдела МВД России по Катайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», — рассказали в полиции. У женщины из семьи изъяли всех пятерых детей. Женщина с февраля находилась на учете в качестве злоупотребляющей алкоголем главы семьи. Также в мае женщина избила своего восьмилетнего сына. Ребенок в настоящее время живет с отцом. Другие дети находятся в центре опеки. Органы власти решают вопрос о лишении родительских прав женщины. По возбужденному уголовному делу ей грозит до трех лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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