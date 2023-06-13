На курганскую мать пятерых детей возбудили уголовное дело из-за пьянства и побоев

У жительницы Катайского округа (Курганская область) представители власти изъяли пятерых детей после того, как стало известно, что женщина пьет и занимается рукоприкладством. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД региона.
«Получена информация о систематическом неисполнении 25-летней местной жительницей обязанностей по воспитанию своих малолетних детей. <…> Дознавателем отдела МВД России по Катайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», — рассказали в полиции. У женщины из семьи изъяли всех пятерых детей.
Женщина с февраля находилась на учете в качестве злоупотребляющей алкоголем главы семьи. Также в мае женщина избила своего восьмилетнего сына.
Ребенок в настоящее время живет с отцом. Другие дети находятся в центре опеки. Органы власти решают вопрос о лишении родительских прав женщины. По возбужденному уголовному делу ей грозит до трех лет лишения свободы.
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