На курганскую мать пятерых детей возбудили уголовное дело из-за пьянства и побоев

14 июня 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Курганская полиция забрала пятерых детей у выпивающей матери Фото: Александр Мамаев © URA.RU У жительницы Катайского округа (Курганская область) представители власти изъяли пятерых детей после того, как стало известно, что женщина пьет и занимается рукоприкладством. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД региона. «Получена информация о систематическом неисполнении 25-летней местной жительницей обязанностей по воспитанию своих малолетних детей. <…> Дознавателем отдела МВД России по Катайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», — рассказали в полиции. У женщины из семьи изъяли всех пятерых детей. Женщина с февраля находилась на учете в качестве злоупотребляющей алкоголем главы семьи. Также в мае женщина избила своего восьмилетнего сына. Ребенок в настоящее время живет с отцом. Другие дети находятся в центре опеки. Органы власти решают вопрос о лишении родительских прав женщины. По возбужденному уголовному делу ей грозит до трех лет лишения свободы.

У жительницы Катайского округа (Курганская область) представители власти изъяли пятерых детей после того, как стало известно, что женщина пьет и занимается рукоприкладством. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД региона. «Получена информация о систематическом неисполнении 25-летней местной жительницей обязанностей по воспитанию своих малолетних детей. <…> Дознавателем отдела МВД России по Катайскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», — рассказали в полиции. У женщины из семьи изъяли всех пятерых детей. Женщина с февраля находилась на учете в качестве злоупотребляющей алкоголем главы семьи. Также в мае женщина избила своего восьмилетнего сына. Ребенок в настоящее время живет с отцом. Другие дети находятся в центре опеки. Органы власти решают вопрос о лишении родительских прав женщины. По возбужденному уголовному делу ей грозит до трех лет лишения свободы.