На спецоперации погиб пермяк, сражавшийся в ЧВК «Вагнер»

14 июня 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Прощание пройдет 15 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Сивинского муниципального округа (Пермский край) Павел Кривов. Об этом сообщает мэрия округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Кривов Павел Алексеевич 01.03.1997 г. р. при выполнении боевой задачи в составе ЧВК Вагнер», — сообщает мэрия. Пермяк погиб 24 марта. Прощание с погибшим состоится 15 июня. Спецоперация на территории Украины и Донбасса началась в феврале 2022 года. В конце мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута (Артемовска) в ДНР.

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Сивинского муниципального округа (Пермский край) Павел Кривов. Об этом сообщает мэрия округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Кривов Павел Алексеевич 01.03.1997 г. р. при выполнении боевой задачи в составе ЧВК Вагнер», — сообщает мэрия. Пермяк погиб 24 марта. Прощание с погибшим состоится 15 июня. Спецоперация на территории Украины и Донбасса началась в феврале 2022 года. В конце мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута (Артемовска) в ДНР.