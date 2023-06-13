13 июня 2023

На спецоперации погиб пермяк, сражавшийся в ЧВК «Вагнер»

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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, траур, прощание, похороны, сво, погибщий
Прощание пройдет 15 июня Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Сивинского муниципального округа (Пермский край) Павел Кривов. Об этом сообщает мэрия округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Кривов Павел Алексеевич 01.03.1997 г. р. при выполнении боевой задачи в составе ЧВК Вагнер», — сообщает мэрия. Пермяк погиб 24 марта.

Прощание с погибшим состоится 15 июня. Спецоперация на территории Украины и Донбасса началась в феврале 2022 года. В конце мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута (Артемовска) в ДНР.

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Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Сивинского муниципального округа (Пермский край) Павел Кривов. Об этом сообщает мэрия округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Кривов Павел Алексеевич 01.03.1997 г. р. при выполнении боевой задачи в составе ЧВК Вагнер», — сообщает мэрия. Пермяк погиб 24 марта. Прощание с погибшим состоится 15 июня. Спецоперация на территории Украины и Донбасса началась в феврале 2022 года. В конце мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута (Артемовска) в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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