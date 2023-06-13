На спецоперации погиб пермяк, сражавшийся в ЧВК «Вагнер»

Прощание пройдет 15 июня
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Сивинского муниципального округа (Пермский край) Павел Кривов. Об этом сообщает мэрия округа в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк Кривов Павел Алексеевич 01.03.1997 г. р. при выполнении боевой задачи в составе ЧВК Вагнер», — сообщает мэрия. Пермяк погиб 24 марта.
Прощание с погибшим состоится 15 июня. Спецоперация на территории Украины и Донбасса началась в феврале 2022 года. В конце мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута (Артемовска) в ДНР.
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