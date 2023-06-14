Предприниматель из Екатеринбурга хотел курьером переправить в Америку детали старинного микроскопа

Предприниматель выдавал старинное изделие за типичный школьный микроскоп Фото: Анна Майорова © URA.RU

Таможенники аэропорта Кольцово (Екатеринбург) пресекли вывоз частей антикварного микроскопа. Их под видом школьного инвентаря пытался переправить в США местный предприниматель. Сейчас в его отношении ведется расследование, рассказали URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«Таможенники в аэропорту Кольцово пресекли незаконный вывоз частей антикварного микроскопа времен правления Николая II. Культурную ценность попытался отправить в США курьерской службой доставки индивидуальный предприниматель из Екатеринбурга», — говорится в сообщении ведомства.

В документах бизнесмен указал, что отправляет запчасти школьного микроскопа, однако в деревянном футляре инспекторы обнаружили детали оптического устройства с признаками старины. Так, в коробке находились набор окуляров и объективов, лапки держателя для предметного стекла и тубус, подвижное зеркало для подсветки.

«Все предметы были гравированы надписями „C.REICHERT WEIN“. Экспертиза подтвердила, что детали относятся к специальному монокулярному поляризационному микроскопу, изготовленному более 100 лет назад, и являются культурной ценностью», — добавили в пресс-службе таможни.

Сейчас в отношении предпринимателя ведется расследование. Ранее в Кольцово поймали женщину, которая пыталась вывезти из России в Дубай когти медведя и лосиные рога. Она объяснила, что экзотические предметы нужны ей для интерьера, однако не оформила на них декларацию и не имела ветеринарных документов.

Все детали имели явные признаки старины Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Кому именно и для каких целей предназначался груз, предстоит выяснить Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления