13 июня 2023

По дороге в резиденцию курганского губернатора сделают пожарные пирсы

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После масштабных пожаров вдоль курганского шоссе появятся пожарные пирсы (архивное фото) Фото:

Вдоль шоссе Тюнина в Кургане, которое ведет на базу отдыха «Болдинцево» (находится резиденция губернатора), появятся пожарные пирсы. Об этом во время выездного совещания сообщил замглавы региона Константин Малышев. Видео с объезда опубликовано в telegram-канале губернатора Вадима Шумкова.

«С Еленой Вячеславовной [Ситниковой, мэром Кургана] будем рассматривать устройство пирсов для водозабора. Сейчас мы выявили и обозначали эти точки», — отметил Малышев. Шумков в своем telegram-канале сообщил, что во время осмотра обсудили вопросы обустройства прилегающей к дороге территории и ее уборке.

Ранее URA.RU писало, что во время масштабных пожаров на шоссе Тюнина сгорел строительный рынок. Огонь 7 мая уничтожил шиномонтажку и другие строения.

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Вдоль шоссе Тюнина в Кургане, которое ведет на базу отдыха «Болдинцево» (находится резиденция губернатора), появятся пожарные пирсы. Об этом во время выездного совещания сообщил замглавы региона Константин Малышев. Видео с объезда опубликовано в telegram-канале губернатора Вадима Шумкова. «С Еленой Вячеславовной [Ситниковой, мэром Кургана] будем рассматривать устройство пирсов для водозабора. Сейчас мы выявили и обозначали эти точки», — отметил Малышев. Шумков в своем telegram-канале сообщил, что во время осмотра обсудили вопросы обустройства прилегающей к дороге территории и ее уборке. Ранее URA.RU писало, что во время масштабных пожаров на шоссе Тюнина сгорел строительный рынок. Огонь 7 мая уничтожил шиномонтажку и другие строения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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