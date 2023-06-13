По дороге в резиденцию курганского губернатора сделают пожарные пирсы

14 июня 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

После масштабных пожаров вдоль курганского шоссе появятся пожарные пирсы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вдоль шоссе Тюнина в Кургане, которое ведет на базу отдыха «Болдинцево» (находится резиденция губернатора), появятся пожарные пирсы. Об этом во время выездного совещания сообщил замглавы региона Константин Малышев. Видео с объезда опубликовано в telegram-канале губернатора Вадима Шумкова. «С Еленой Вячеславовной [Ситниковой, мэром Кургана] будем рассматривать устройство пирсов для водозабора. Сейчас мы выявили и обозначали эти точки», — отметил Малышев. Шумков в своем telegram-канале сообщил, что во время осмотра обсудили вопросы обустройства прилегающей к дороге территории и ее уборке. Ранее URA.RU писало, что во время масштабных пожаров на шоссе Тюнина сгорел строительный рынок. Огонь 7 мая уничтожил шиномонтажку и другие строения.

Вдоль шоссе Тюнина в Кургане, которое ведет на базу отдыха «Болдинцево» (находится резиденция губернатора), появятся пожарные пирсы. Об этом во время выездного совещания сообщил замглавы региона Константин Малышев. Видео с объезда опубликовано в telegram-канале губернатора Вадима Шумкова. «С Еленой Вячеславовной [Ситниковой, мэром Кургана] будем рассматривать устройство пирсов для водозабора. Сейчас мы выявили и обозначали эти точки», — отметил Малышев. Шумков в своем telegram-канале сообщил, что во время осмотра обсудили вопросы обустройства прилегающей к дороге территории и ее уборке. Ранее URA.RU писало, что во время масштабных пожаров на шоссе Тюнина сгорел строительный рынок. Огонь 7 мая уничтожил шиномонтажку и другие строения.