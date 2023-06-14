14 июня 2023

Дочка «Газпрома» в ХМАО продает недостроенный коттеджный поселок в Подмосковье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство коттеджных поселков. Челябинск., коттеджи, коттеджный поселок
В поселке, выставленном на продажу, 23 недостроенных коттеджа Фото:

«Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома») продает недостроенный коттеджный поселок в Московской области за 48,5 млн рублей. Представитель продавца сообщил агентству, что жилой комплекс включает 23 дома.

«На аукцион выставлены 23 недостроенных жилых дома на территории больше 35 тысяч квадратных метров в деревне Станково Московской области. Начальная стоимость всех коттеджей на торгах — 48 538 110 рублей, принимаем заявки до 3 июля», — пояснил продавец.

В коттеджах нет коммуникаций и внутренней отделки. Будущий владелец может достроить дома или использовать территорию для строительства нового жилого комплекса. Аукцион состоится 5 июля.

Ранее URA.RU писало, что в мае «Газпром трансгаз Сургут» открыл первую семейную смену для сотрудников оздоровительном центре «Северянка». Здравница расположена на берегу Азовского моря.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома») продает недостроенный коттеджный поселок в Московской области за 48,5 млн рублей. Представитель продавца сообщил агентству, что жилой комплекс включает 23 дома. «На аукцион выставлены 23 недостроенных жилых дома на территории больше 35 тысяч квадратных метров в деревне Станково Московской области. Начальная стоимость всех коттеджей на торгах — 48 538 110 рублей, принимаем заявки до 3 июля», — пояснил продавец. В коттеджах нет коммуникаций и внутренней отделки. Будущий владелец может достроить дома или использовать территорию для строительства нового жилого комплекса. Аукцион состоится 5 июля. Ранее URA.RU писало, что в мае «Газпром трансгаз Сургут» открыл первую семейную смену для сотрудников оздоровительном центре «Северянка». Здравница расположена на берегу Азовского моря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...