Дочка «Газпрома» в ХМАО продает недостроенный коттеджный поселок в Подмосковье

В поселке, выставленном на продажу, 23 недостроенных коттеджа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Газпром трансгаз Сургут» (дочернее общество «Газпрома») продает недостроенный коттеджный поселок в Московской области за 48,5 млн рублей. Представитель продавца сообщил агентству, что жилой комплекс включает 23 дома.

«На аукцион выставлены 23 недостроенных жилых дома на территории больше 35 тысяч квадратных метров в деревне Станково Московской области. Начальная стоимость всех коттеджей на торгах — 48 538 110 рублей, принимаем заявки до 3 июля», — пояснил продавец.

В коттеджах нет коммуникаций и внутренней отделки. Будущий владелец может достроить дома или использовать территорию для строительства нового жилого комплекса. Аукцион состоится 5 июля.

Ранее URA.RU писало, что в мае «Газпром трансгаз Сургут» открыл первую семейную смену для сотрудников оздоровительном центре «Северянка». Здравница расположена на берегу Азовского моря.