13 июня 2023

Тюменец стал миллионером, проведя два года в СИЗО

Житель Тюмени отсудил у РФ 1,7 млн рублей за два года ареста по незаконному обвинению
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд о продлении ареста Дмитрия Лошагина в Октябрьском районном суде. Екатеринбург, заключенные, арест, обвиняемый, руки
За 2,2 года жизни, проведенных под арестом, тюменец отсудил 1,7 млн рублей Фото:

Тюменец отсудил у Российской Федерации 1,7 млн рублей за 820 дней, которые отсидел в СИЗО по ложно предъявленному ему обвинению. Информация содержится в судебном акте по делу. По итогу присяжные оправдали мужчину, а он потребовал возместить ему каждый день, проведенный под арестом.

«Истец находился под стражей 820 дней — с 23.01.2019 по 22.04.2021. Просит взыскать в его пользу с Министерства финансов РФ компенсацию морального вреда в 4 100 000 рублей, из расчета 5000 рублей в день. Иск удовлетворить частично: взыскать с Российской Федерации в лице Минфина РФ компенсацию в размере 1 700 000 рублей», — говорится в судебном акте по делу.

Согласном материалам суда, 54-летний истец проходил обвиняемым по делу о групповом бандитизме и разбоях. Преступная группа из нескольких человек начала «работать» в Тюмени осенью 2018 года: с оружием они нападали на граждан и организации. Однако в итоге коллегия присяжных оправдала тюменца, а суд признал его право на реабилитацию.

Минфин пытался оспорить решение суда: в апелляционной инстанции представитель ведомства просил еще больше снизить сумму компенсации. Однако суд не нашел причин этого делать.

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Тюменец отсудил у Российской Федерации 1,7 млн рублей за 820 дней, которые отсидел в СИЗО по ложно предъявленному ему обвинению. Информация содержится в судебном акте по делу. По итогу присяжные оправдали мужчину, а он потребовал возместить ему каждый день, проведенный под арестом. «Истец находился под стражей 820 дней — с 23.01.2019 по 22.04.2021. Просит взыскать в его пользу с Министерства финансов РФ компенсацию морального вреда в 4 100 000 рублей, из расчета 5000 рублей в день. Иск удовлетворить частично: взыскать с Российской Федерации в лице Минфина РФ компенсацию в размере 1 700 000 рублей», — говорится в судебном акте по делу. Согласном материалам суда, 54-летний истец проходил обвиняемым по делу о групповом бандитизме и разбоях. Преступная группа из нескольких человек начала «работать» в Тюмени осенью 2018 года: с оружием они нападали на граждан и организации. Однако в итоге коллегия присяжных оправдала тюменца, а суд признал его право на реабилитацию. Минфин пытался оспорить решение суда: в апелляционной инстанции представитель ведомства просил еще больше снизить сумму компенсации. Однако суд не нашел причин этого делать.
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