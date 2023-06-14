В Ростовской области горит реактор Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.
«Пожар возник на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Загорелась кровля на 6-м энергоблоке», — сообщили в ведомстве. По предварительным данным, площадь пожара составляет более 200 квадратных метров.
В министерстве отметили, что в данный момент пожар тушат 46 человек. Кроме того, к ликвидации возгорания привлечены 15 единиц техники.
Обновлено в 17:30:
Губернатор Ростовской области в своем telegram-канале опроверг информацию о взрыве, как причине возгорания на ГРЭС. По его словам, в результате пожара пострадали три сотрудника.
В Ростовской области горит реактор Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет. «Пожар возник на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Загорелась кровля на 6-м энергоблоке», — сообщили в ведомстве. По предварительным данным, площадь пожара составляет более 200 квадратных метров. В министерстве отметили, что в данный момент пожар тушат 46 человек. Кроме того, к ликвидации возгорания привлечены 15 единиц техники. Обновлено в 17:30: Губернатор Ростовской области в своем telegram-канале опроверг информацию о взрыве, как причине возгорания на ГРЭС. По его словам, в результате пожара пострадали три сотрудника.