В Ростовской области полыхает ГРЭС. Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели, задымление, пожарные
Пожар тушат 46 спасателей Фото:

В Ростовской области горит реактор Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.

«Пожар возник на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Загорелась кровля на 6-м энергоблоке», — сообщили в ведомстве. По предварительным данным, площадь пожара составляет более 200 квадратных метров.

В министерстве отметили, что в данный момент пожар тушат 46 человек. Кроме того, к ликвидации возгорания привлечены 15 единиц техники.

Обновлено в 17:30:

Губернатор Ростовской области в своем telegram-канале опроверг информацию о взрыве, как причине возгорания на ГРЭС. По его словам, в результате пожара пострадали три сотрудника.

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В Ростовской области горит реактор Новочеркасской ГРЭС. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет. «Пожар возник на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Загорелась кровля на 6-м энергоблоке», — сообщили в ведомстве. По предварительным данным, площадь пожара составляет более 200 квадратных метров. В министерстве отметили, что в данный момент пожар тушат 46 человек. Кроме того, к ликвидации возгорания привлечены 15 единиц техники. Обновлено в 17:30: Губернатор Ростовской области в своем telegram-канале опроверг информацию о взрыве, как причине возгорания на ГРЭС. По его словам, в результате пожара пострадали три сотрудника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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