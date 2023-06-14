В Екатеринбурге в подземном паркинге загорелся квадроцикл. Видео

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Клубный дом «Rodina». Родион Пастух. Екатеринбург, подземный паркинг
В подземном паркинге рядом с машинами загорелся квадроцикл Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга в подземном паркинге на улице Павла Шаманова загорелся квадроцикл. Об этом рассказали в управляющей компании района.

«В Академическом на улице Павла Шаманова в подземном паркинге загорелся припаркованный квадроцикл. Информация об этом поступила на пульт оператора диспетчерской службы. После чего сотрудники ГБР, дворники и жители района ликвидировали пожар», — сказано в сообщении.

По словам собственника, в квадроцикле замкнуло проводку. Мужчина побежал домой, чтобы взять ключи и отогнать рядом стоящие машины. В этот момент дворник, сотрудник клининга и охранники ГБР приступили к тушению. По приезду пожарные откатили квадроцикл от стены и ликвидировали огонь полностью.

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В Академическом районе Екатеринбурга в подземном паркинге на улице Павла Шаманова загорелся квадроцикл. Об этом рассказали в управляющей компании района. «В Академическом на улице Павла Шаманова в подземном паркинге загорелся припаркованный квадроцикл. Информация об этом поступила на пульт оператора диспетчерской службы. После чего сотрудники ГБР, дворники и жители района ликвидировали пожар», — сказано в сообщении. По словам собственника, в квадроцикле замкнуло проводку. Мужчина побежал домой, чтобы взять ключи и отогнать рядом стоящие машины. В этот момент дворник, сотрудник клининга и охранники ГБР приступили к тушению. По приезду пожарные откатили квадроцикл от стены и ликвидировали огонь полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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