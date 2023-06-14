В Академическом районе Екатеринбурга в подземном паркинге на улице Павла Шаманова загорелся квадроцикл. Об этом рассказали в управляющей компании района.
«В Академическом на улице Павла Шаманова в подземном паркинге загорелся припаркованный квадроцикл. Информация об этом поступила на пульт оператора диспетчерской службы. После чего сотрудники ГБР, дворники и жители района ликвидировали пожар», — сказано в сообщении.
По словам собственника, в квадроцикле замкнуло проводку. Мужчина побежал домой, чтобы взять ключи и отогнать рядом стоящие машины. В этот момент дворник, сотрудник клининга и охранники ГБР приступили к тушению. По приезду пожарные откатили квадроцикл от стены и ликвидировали огонь полностью.
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