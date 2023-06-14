Уральский полпред президента Якушев отметил юбилей

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Пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Екатеринбург , якушев владимир
Владимиру Якушеву исполнилось 55 лет Фото:

Один из самых влиятельных уральских политиков — полпред президента России в УрФО Владимир Якушев — отмечает юбилей. 14 июня ему исполнилось 55 лет. URA.RU поздравляет Владимира Владимировича с этой знаменательной датой!

За почти 30-летнюю карьеру Якушев стал создателем едва ли не самого мощного регионального банка страны «Запсибкомбанка», работал мэром Тюмени, на протяжении 13 лет возглавлял Тюменскую область, руководил федеральным Министерством строительства, а теперь занимает пост полпреда.

Все проекты Якушева — успешны. Тюмень при нем и как мэре, и как губернаторе — без сбоев двигалась к статусу города-миллионика. В Минстрое были запущены эскроу-счета, положившие конец проблеме обманутых дольщиков. Уральский федеральный округ последние три года — самый спокойный в стране.

Заслуги Якушева признают и именитые коллеги. В своем поздравлении патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил полпреда за «деятельную заботу о согражданах», министр промышленности РФ Денис Мантуров оценил его «профессионализм, чуткость и упорство в достижении поставленных целей», а нынешний тюменский губернатор Александр Моор назвал Якушева «настоящим учителем и большим другом».

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Один из самых влиятельных уральских политиков — полпред президента России в УрФО Владимир Якушев — отмечает юбилей. 14 июня ему исполнилось 55 лет. URA.RU поздравляет Владимира Владимировича с этой знаменательной датой! За почти 30-летнюю карьеру Якушев стал создателем едва ли не самого мощного регионального банка страны «Запсибкомбанка», работал мэром Тюмени, на протяжении 13 лет возглавлял Тюменскую область, руководил федеральным Министерством строительства, а теперь занимает пост полпреда. Все проекты Якушева — успешны. Тюмень при нем и как мэре, и как губернаторе — без сбоев двигалась к статусу города-миллионика. В Минстрое были запущены эскроу-счета, положившие конец проблеме обманутых дольщиков. Уральский федеральный округ последние три года — самый спокойный в стране. Заслуги Якушева признают и именитые коллеги. В своем поздравлении патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил полпреда за «деятельную заботу о согражданах», министр промышленности РФ Денис Мантуров оценил его «профессионализм, чуткость и упорство в достижении поставленных целей», а нынешний тюменский губернатор Александр Моор назвал Якушева «настоящим учителем и большим другом».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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