Екатеринбуржцы не готовы тратить больше 20 тысяч рублей на подарки для себя

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Самыми популярными подарками себе среди екатеринбуржцев стали ювелирные украшения и одежда Фото:

В основном жители Екатеринбурга покупают себе подарки на сумму до 20 тысяч рублей. Самыми популярными покупками стали ювелирные украшения и одежда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV.

«Екатеринбуржцы покупают себе подарки в ценовом диапазоне от пяти тысяч до 20 тысяч рублей. При этом большинство опрошенных признались, что тратят на себя меньше денег, чем на подарки другим», — сказано в сообщении. Самым популярным подарком себе стали ювелирные украшения и одежда. Также жители столицы Урала балуют себя походами на массаж и путешествиями.

А самым желанным подарком, который мечтают сделать себе жители Екатеринбурга, оказалась собственная квартира. На втором месте — автомобиль. Дальше по списку идет собственный дом, ноутбук или компьютер. Большая часть опрошенных уверены, что подарок себе — это награда за хорошо проделанную работу и способ замотивировать себя делать что-либо лучше.

Ранее URA.RU писало, что мужчин из Екатеринбурга назвали одними из самых щедрых в стране. За последние несколько месяцев средний чек на украшения для женщин составил 8428 рублей.

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В основном жители Екатеринбурга покупают себе подарки на сумму до 20 тысяч рублей. Самыми популярными покупками стали ювелирные украшения и одежда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV. «Екатеринбуржцы покупают себе подарки в ценовом диапазоне от пяти тысяч до 20 тысяч рублей. При этом большинство опрошенных признались, что тратят на себя меньше денег, чем на подарки другим», — сказано в сообщении. Самым популярным подарком себе стали ювелирные украшения и одежда. Также жители столицы Урала балуют себя походами на массаж и путешествиями. А самым желанным подарком, который мечтают сделать себе жители Екатеринбурга, оказалась собственная квартира. На втором месте — автомобиль. Дальше по списку идет собственный дом, ноутбук или компьютер. Большая часть опрошенных уверены, что подарок себе — это награда за хорошо проделанную работу и способ замотивировать себя делать что-либо лучше. Ранее URA.RU писало, что мужчин из Екатеринбурга назвали одними из самых щедрых в стране. За последние несколько месяцев средний чек на украшения для женщин составил 8428 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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