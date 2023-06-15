Екатеринбуржцы не готовы тратить больше 20 тысяч рублей на подарки для себя

Самыми популярными подарками себе среди екатеринбуржцев стали ювелирные украшения и одежда Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В основном жители Екатеринбурга покупают себе подарки на сумму до 20 тысяч рублей. Самыми популярными покупками стали ювелирные украшения и одежда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ювелирного бренда SOKOLOV.

«Екатеринбуржцы покупают себе подарки в ценовом диапазоне от пяти тысяч до 20 тысяч рублей. При этом большинство опрошенных признались, что тратят на себя меньше денег, чем на подарки другим», — сказано в сообщении. Самым популярным подарком себе стали ювелирные украшения и одежда. Также жители столицы Урала балуют себя походами на массаж и путешествиями.

А самым желанным подарком, который мечтают сделать себе жители Екатеринбурга, оказалась собственная квартира. На втором месте — автомобиль. Дальше по списку идет собственный дом, ноутбук или компьютер. Большая часть опрошенных уверены, что подарок себе — это награда за хорошо проделанную работу и способ замотивировать себя делать что-либо лучше.

Ранее URA.RU писало, что мужчин из Екатеринбурга назвали одними из самых щедрых в стране. За последние несколько месяцев средний чек на украшения для женщин составил 8428 рублей.