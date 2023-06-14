Путешествия по России станут доступнее «Известия»: организаторов туров по РФ освободят от уплаты НДС, путешествия упадут в цене 15 июня 2023 в 03:05 Размер текста - 17 + Турператоров, создающих туры по РФ, освободят от уплаты НДС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Туроператоры, которые организовывают комплексные туры по России, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Из-за этого путешествия по РФ станут доступнее, заявили источники. «Организующие туры по РФ туроператоры будут освобождены от уплаты НДС, это произойдет задним числом с января 2023 года. Благодаря этому путешествия по России станут еще доступнее», — передают «Известия» слова источников. Изменения в Налоговый кодекс были разработаны Минэком и внесены Минфином в правительство. Их принятие снизит нагрузку на компании и создаст больше турпродуктов для россиян. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков добавил, что развивать туризм без системной поддержки туроператоров невозможно. Он выразил надежду, что и другие меры госпомощи будут повышать доступность путешествий по РФ для граждан. Ранее URA.RU писало, что правительство РФ разработает концепцию развития автомобильного туризма в стране. Также агентство составляло топ-10 необычных мест для путешествий по России в 2023 году. Туроператоры, которые организовывают комплексные туры по России, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Из-за этого путешествия по РФ станут доступнее, заявили источники. «Организующие туры по РФ туроператоры будут освобождены от уплаты НДС, это произойдет задним числом с января 2023 года. Благодаря этому путешествия по России станут еще доступнее», — передают «Известия» слова источников. Изменения в Налоговый кодекс были разработаны Минэком и внесены Минфином в правительство. Их принятие снизит нагрузку на компании и создаст больше турпродуктов для россиян. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков добавил, что развивать туризм без системной поддержки туроператоров невозможно. Он выразил надежду, что и другие меры госпомощи будут повышать доступность путешествий по РФ для граждан. Ранее URA.RU писало, что правительство РФ разработает концепцию развития автомобильного туризма в стране. Также агентство составляло топ-10 необычных мест для путешествий по России в 2023 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям