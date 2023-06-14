Путешествия по России станут доступнее

Туроператоры, которые организовывают комплексные туры по России, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Из-за этого путешествия по РФ станут доступнее, заявили источники.
«Организующие туры по РФ туроператоры будут освобождены от уплаты НДС, это произойдет задним числом с января 2023 года. Благодаря этому путешествия по России станут еще доступнее», — передают «Известия» слова источников. Изменения в Налоговый кодекс были разработаны Минэком и внесены Минфином в правительство. Их принятие снизит нагрузку на компании и создаст больше турпродуктов для россиян.
Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков добавил, что развивать туризм без системной поддержки туроператоров невозможно. Он выразил надежду, что и другие меры госпомощи будут повышать доступность путешествий по РФ для граждан.
Ранее URA.RU писало, что правительство РФ разработает концепцию развития автомобильного туризма в стране. Также агентство составляло топ-10 необычных мест для путешествий по России в 2023 году.
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