14 июня 2023

Путешествия по России станут доступнее

«Известия»: организаторов туров по РФ освободят от уплаты НДС, путешествия упадут в цене
© Служба новостей «URA.RU»
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Турператоров, создающих туры по РФ, освободят от уплаты НДС Фото:

Туроператоры, которые организовывают комплексные туры по России, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Из-за этого путешествия по РФ станут доступнее, заявили источники.

«Организующие туры по РФ туроператоры будут освобождены от уплаты НДС, это произойдет задним числом с января 2023 года. Благодаря этому путешествия по России станут еще доступнее», — передают «Известия» слова источников. Изменения в Налоговый кодекс были разработаны Минэком и внесены Минфином в правительство. Их принятие снизит нагрузку на компании и создаст больше турпродуктов для россиян.

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков добавил, что развивать туризм без системной поддержки туроператоров невозможно. Он выразил надежду, что и другие меры госпомощи будут повышать доступность путешествий по РФ для граждан.

Ранее URA.RU писало, что правительство РФ разработает концепцию развития автомобильного туризма в стране. Также агентство составляло топ-10 необычных мест для путешествий по России в 2023 году.

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Туроператоры, которые организовывают комплексные туры по России, будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Из-за этого путешествия по РФ станут доступнее, заявили источники. «Организующие туры по РФ туроператоры будут освобождены от уплаты НДС, это произойдет задним числом с января 2023 года. Благодаря этому путешествия по России станут еще доступнее», — передают «Известия» слова источников. Изменения в Налоговый кодекс были разработаны Минэком и внесены Минфином в правительство. Их принятие снизит нагрузку на компании и создаст больше турпродуктов для россиян. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков добавил, что развивать туризм без системной поддержки туроператоров невозможно. Он выразил надежду, что и другие меры госпомощи будут повышать доступность путешествий по РФ для граждан. Ранее URA.RU писало, что правительство РФ разработает концепцию развития автомобильного туризма в стране. Также агентство составляло топ-10 необычных мест для путешествий по России в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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