14 июня 2023

Синоптик Пулин пообещал свердловчанам сентябрьскую погоду в середине июня

© Служба новостей «URA.RU»
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Ближайшие дни в Свердловской области ожидается сентябрьская погода Фото:

Последующие дни в Свердловской области будут больше напоминать начало сентября, чем середину июня. С 18 июня дневные температуры составят 12-17 градусов тепла, а ночные от +1 до +6 градусов, заявил метеоролог Алексей Пулин.

«Судя по среднесуточным прогнозам, последующие дни [в регионе] будут больше напоминать начало сентября, а не середину июля. Начиная с воскресенья, дневные температуры прогнозируются на уровне 12-17 градусов, а ночные 1-6 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Свердловской области днем 15 июня ожидается 21-26 градусов тепла, ночью 8-13 градусов. В Екатеринбурге 15 июня возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов, ночью температура упадет до 12-14 градусов тепла.

Ранее синоптик Пулин заявлял, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня. Также в свердловских городах была зафиксирована минусовая температура.

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Последующие дни в Свердловской области будут больше напоминать начало сентября, чем середину июня. С 18 июня дневные температуры составят 12-17 градусов тепла, а ночные от +1 до +6 градусов, заявил метеоролог Алексей Пулин. «Судя по среднесуточным прогнозам, последующие дни [в регионе] будут больше напоминать начало сентября, а не середину июля. Начиная с воскресенья, дневные температуры прогнозируются на уровне 12-17 градусов, а ночные 1-6 градусов», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области днем 15 июня ожидается 21-26 градусов тепла, ночью 8-13 градусов. В Екатеринбурге 15 июня возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 23-25 градусов, ночью температура упадет до 12-14 градусов тепла. Ранее синоптик Пулин заявлял, что на большей части Свердловской области заморозки закончатся в ночь на 13 июня. Также в свердловских городах была зафиксирована минусовая температура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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