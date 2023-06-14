В Курганской области создадут казачий форпост

Курганские казаки планируют заняться патриотическим воспитанием жителей региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курганский проект под названием «Казачий форпост. Историческое наследие» стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. По задумке авторов, при реализации основной акцент будет сделан на воспитании патриотизма, физподготовке и укреплении боевого духа подрастающего поколения, указано на сайте конкурса.

«Статус проекта „Казачий форпост. Историческое наследие“: победитель конкурса. Cофинансирование: 1 647 800 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта: 2 144 923 рублей. Цель: консолидация российского казачества на территории Курганской области. Задачи: подготовка цикла мероприятий патриотической направленности, формирование мотивации к военной службе», — говорится в описании проекта, который рассчитан на жителей региона до 25 лет.

В число победителей конкурса попали 12 социально-ориентированных проектов курганских некоммерческих организаций. Общая сумма средств на реализацию превысила 12,7 миллиона рублей.

В июне прошлого года стало известно, что победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 17 курганских проектов. Тогда общая сумма грантовой поддержки превысила 29 миллионов рублей.