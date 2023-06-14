14 июня 2023

В Курганской области создадут казачий форпост

© Служба новостей «URA.RU»
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Религия. архив. Пермь, казаки, джигитовка, православные, конные казаки
Курганские казаки планируют заняться патриотическим воспитанием жителей региона Фото:

Курганский проект под названием «Казачий форпост. Историческое наследие» стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. По задумке авторов, при реализации основной акцент будет сделан на воспитании патриотизма, физподготовке и укреплении боевого духа подрастающего поколения, указано на сайте конкурса.

«Статус проекта „Казачий форпост. Историческое наследие“: победитель конкурса. Cофинансирование: 1 647 800 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта: 2 144 923 рублей. Цель: консолидация российского казачества на территории Курганской области. Задачи: подготовка цикла мероприятий патриотической направленности, формирование мотивации к военной службе», — говорится в описании проекта, который рассчитан на жителей региона до 25 лет.

В число победителей конкурса попали 12 социально-ориентированных проектов курганских некоммерческих организаций. Общая сумма средств на реализацию превысила 12,7 миллиона рублей.

В июне прошлого года стало известно, что победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 17 курганских проектов. Тогда общая сумма грантовой поддержки превысила 29 миллионов рублей.

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Курганский проект под названием «Казачий форпост. Историческое наследие» стал одним из победителей конкурса Фонда президентских грантов. По задумке авторов, при реализации основной акцент будет сделан на воспитании патриотизма, физподготовке и укреплении боевого духа подрастающего поколения, указано на сайте конкурса. «Статус проекта „Казачий форпост. Историческое наследие“: победитель конкурса. Cофинансирование: 1 647 800 рублей. Общая сумма расходов на реализацию проекта: 2 144 923 рублей. Цель: консолидация российского казачества на территории Курганской области. Задачи: подготовка цикла мероприятий патриотической направленности, формирование мотивации к военной службе», — говорится в описании проекта, который рассчитан на жителей региона до 25 лет. В число победителей конкурса попали 12 социально-ориентированных проектов курганских некоммерческих организаций. Общая сумма средств на реализацию превысила 12,7 миллиона рублей. В июне прошлого года стало известно, что победителями конкурса Фонда президентских грантов стали 17 курганских проектов. Тогда общая сумма грантовой поддержки превысила 29 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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