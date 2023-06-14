В Тюменской области подросток на мотоцикле сбил ребенка

Подросток взял мотоцикл без разрешения отца Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В селе Красноорловском (Тюменская область) 15-летний подросток на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Предварительно, 15-ти летний водитель, управляя мотоциклом „Racer“, сбил девочку, которая ехала на велосипеде по краю проезжей части в попутном с ним направлении», — говорится в сообщении ведомства. Авария произошла вечером 14 июня.

В пресс-службе добавили, что мотоцикл подросток взял у отца без разрешения. Пострадавшую девочку госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.