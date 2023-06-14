14 июня 2023

В Тюменской области подросток на мотоцикле сбил ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Подросток взял мотоцикл без разрешения отца Фото:

В селе Красноорловском (Тюменская область) 15-летний подросток на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Предварительно, 15-ти летний водитель, управляя мотоциклом „Racer“, сбил девочку, которая ехала на велосипеде по краю проезжей части в попутном с ним направлении», — говорится в сообщении ведомства. Авария произошла вечером 14 июня.

В пресс-службе добавили, что мотоцикл подросток взял у отца без разрешения. Пострадавшую девочку госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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В селе Красноорловском (Тюменская область) 15-летний подросток на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку, которая ехала на велосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Предварительно, 15-ти летний водитель, управляя мотоциклом „Racer“, сбил девочку, которая ехала на велосипеде по краю проезжей части в попутном с ним направлении», — говорится в сообщении ведомства. Авария произошла вечером 14 июня. В пресс-службе добавили, что мотоцикл подросток взял у отца без разрешения. Пострадавшую девочку госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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