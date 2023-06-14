14 июня 2023

В Березниках подростки выломали скамейку

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган перед выборами, скамейка
Некоторые считают, что подросток не мог вырвать скамейку из бетона Фото:

В Березниках (Пермский край) местные жители пожаловались на вандализм подростков, которые выломали скамейку. Об этом житель города написал в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Родители парня, проведите беседу со своим ребенком. Вырвал лавочку», — написал автор поста.

В комментариях пользователи принялись осуждать подростка: «Какую беседу! Лупить надо розгами», «Бесполезно уже [проводить беседу], как бы досадно не было». Некоторые пишут, что это неудивительно и в городе такое происходит давно. «Я думал вся Россия такая! Так нет! Езжу по разным городам — все нормально! Лавочки на месте, фонтаны по 50 лет стоят, остановки все целые», — негодует подписчик. Другие комментаторы справедливо отмечают, что подросток не могу вырвать скамейку, которая забетонирована. Скорее всего, пишут пользователи, он перевернул или доломал уже вырванную лавочку.

Перевернутая скамейка
Перевернутая скамейка

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В Березниках (Пермский край) местные жители пожаловались на вандализм подростков, которые выломали скамейку. Об этом житель города написал в группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Родители парня, проведите беседу со своим ребенком. Вырвал лавочку», — написал автор поста. В комментариях пользователи принялись осуждать подростка: «Какую беседу! Лупить надо розгами», «Бесполезно уже [проводить беседу], как бы досадно не было». Некоторые пишут, что это неудивительно и в городе такое происходит давно. «Я думал вся Россия такая! Так нет! Езжу по разным городам — все нормально! Лавочки на месте, фонтаны по 50 лет стоят, остановки все целые», — негодует подписчик. Другие комментаторы справедливо отмечают, что подросток не могу вырвать скамейку, которая забетонирована. Скорее всего, пишут пользователи, он перевернул или доломал уже вырванную лавочку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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