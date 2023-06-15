Губернатор Моор вынужденно пропустил празднование дня города в Сургуте

15 июня 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Губернатор Тюменской области Александр Моор на дне города в Сургуте ограничился видеопоздравлением Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор был вынужден пропустить празднование дня города в Сургуте, жители которого не любят ходить на выборы. В эту же дату глава Югры Наталья Комарова позвала его на встречу в Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказал источник в тюменском политическом истеблишменте. «Моор открывал большой концерт на День России вместе с Комаровой в окружной столице. Хотя праздник в Сургуте — это самое масштабное событие перед началом сезона летних отпусков в городе, где живет почти 300 тысяч избирателей. Для них тюменский губернатор записал видеопоздравление, которое транслировалось в этот день по местному телевидению», — рассказал инсайдер. В 2018 году явка сургутян на выборах губернатора Тюменской области составила порядка 25%. На этот раз штаб Моора постарался сделать так, чтобы крупнейший город ХМАО не остался без внимания тюменских властей на всем протяжении избирательной кампании. С конца мая в Сургуте идут гастроли лучших творческих коллективов юга области и завершатся они в сентябре. В инфоцентре правительства Тюменской области сообщили URA.RU, что губернатор Моор в рабочих поездках общается с жителями трех субъектов Тюменской области, в независимости от города, в котором работает. Ранее URA.RU уже сообщало о визите губернатора Тюменской области в Ханты-Мансийск на День России. Во время поездки он получил публичную поддержку губернатора Югры Натальи Комаровой на предстоящих выборах, а также станцевал с ней вальс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор был вынужден пропустить празднование дня города в Сургуте, жители которого не любят ходить на выборы. В эту же дату глава Югры Наталья Комарова позвала его на встречу в Ханты-Мансийск. Об этом URA.RU рассказал источник в тюменском политическом истеблишменте. «Моор открывал большой концерт на День России вместе с Комаровой в окружной столице. Хотя праздник в Сургуте — это самое масштабное событие перед началом сезона летних отпусков в городе, где живет почти 300 тысяч избирателей. Для них тюменский губернатор записал видеопоздравление, которое транслировалось в этот день по местному телевидению», — рассказал инсайдер. В 2018 году явка сургутян на выборах губернатора Тюменской области составила порядка 25%. На этот раз штаб Моора постарался сделать так, чтобы крупнейший город ХМАО не остался без внимания тюменских властей на всем протяжении избирательной кампании. С конца мая в Сургуте идут гастроли лучших творческих коллективов юга области и завершатся они в сентябре. В инфоцентре правительства Тюменской области сообщили URA.RU, что губернатор Моор в рабочих поездках общается с жителями трех субъектов Тюменской области, в независимости от города, в котором работает. Ранее URA.RU уже сообщало о визите губернатора Тюменской области в Ханты-Мансийск на День России. Во время поездки он получил публичную поддержку губернатора Югры Натальи Комаровой на предстоящих выборах, а также станцевал с ней вальс.