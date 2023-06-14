14 июня 2023

Тюменцы начали проявлять интерес к службе по контракту

На тюменскую «горячую линию» службы по контракту ежедневно поступает до 80 звонков
© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры рассказывают жителям Тюменской области об условиях службы по контракту Фото:

На горячую линию штаба «МыВместе» ежедневно поступает до 80 звонков от жителей Тюменской области, которых интересуют условия службы по контракту. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства.

«В тюменском Технопарке 14 добровольцев помогают региональному Центру телефонного обслуживания отвечать на звонки жителей, связанные с вопросами прохождения военной службы. В день добровольцы обрабатывают около 80 звонков», — указано в сообщении Инфоцентра.

Волонтеры рассказывают тюменцам о том, куда нужно обратиться, чтобы заключить контракт с Вооруженными силами РФ. И какие существуют ограничения при поступлении на службу по контракту.

Ранее агентство писало о том, что волонтеры «МыВместе» будут консультировать жителей Тюменской области по вопросам, связанным с прохождением службы по контракту. Также добровольцы могут рассказать о льготах, социальной поддержке и наиболее востребованных военных специальностях.

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На горячую линию штаба «МыВместе» ежедневно поступает до 80 звонков от жителей Тюменской области, которых интересуют условия службы по контракту. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. «В тюменском Технопарке 14 добровольцев помогают региональному Центру телефонного обслуживания отвечать на звонки жителей, связанные с вопросами прохождения военной службы. В день добровольцы обрабатывают около 80 звонков», — указано в сообщении Инфоцентра. Волонтеры рассказывают тюменцам о том, куда нужно обратиться, чтобы заключить контракт с Вооруженными силами РФ. И какие существуют ограничения при поступлении на службу по контракту. Ранее агентство писало о том, что волонтеры «МыВместе» будут консультировать жителей Тюменской области по вопросам, связанным с прохождением службы по контракту. Также добровольцы могут рассказать о льготах, социальной поддержке и наиболее востребованных военных специальностях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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