Тюменцы начали проявлять интерес к службе по контракту

На тюменскую «горячую линию» службы по контракту ежедневно поступает до 80 звонков

Волонтеры рассказывают жителям Тюменской области об условиях службы по контракту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На горячую линию штаба «МыВместе» ежедневно поступает до 80 звонков от жителей Тюменской области, которых интересуют условия службы по контракту. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства.

«В тюменском Технопарке 14 добровольцев помогают региональному Центру телефонного обслуживания отвечать на звонки жителей, связанные с вопросами прохождения военной службы. В день добровольцы обрабатывают около 80 звонков», — указано в сообщении Инфоцентра.

Волонтеры рассказывают тюменцам о том, куда нужно обратиться, чтобы заключить контракт с Вооруженными силами РФ. И какие существуют ограничения при поступлении на службу по контракту.

Ранее агентство писало о том, что волонтеры «МыВместе» будут консультировать жителей Тюменской области по вопросам, связанным с прохождением службы по контракту. Также добровольцы могут рассказать о льготах, социальной поддержке и наиболее востребованных военных специальностях.