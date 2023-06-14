Вступил в силу приговор за убийство в челябинской колонии

Челябинский областной суд оставил в силе приговор группе мужчин, до смерти избивших заключенного в колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.
«Суд рассмотрел дело. Приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений», — рассказали URA.RU в суде.
Там отметили, что сторона защиты настаивала на отмене приговора и вынесении оправдательного решения. Прокурор, в свою очередь, просил суд изменить приговор и назначить осужденным дополнительное наказание в виде ограничения свободы.
Инцидент произошел в ИК №1 в ноябре 2018 года. Тогда группа из 10 заключенных до смерти забила другого зэка. Как они рассказали в суде, конфликт начался из-за того, что в колонию начали проносить наркотики. Они вычислили, кто распространяет запрещенные вещества, и решили его наказать.
Во время следствия часть из осужденных не признала своей вины в содеянном. Другие — признали вину частично. В июне 2021 года все участники убийства были осуждены. Их отправили в колонию особого режима на сроки от шести до 13 лет.
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