14 июня 2023

Вступил в силу приговор за убийство в челябинской колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Суд". Москва, молоток, суд, судебная система, судебное дело, судебное засдеание, молоток судьи
Суд отправил виновных в колонию особого режима Фото:

Челябинский областной суд оставил в силе приговор группе мужчин, до смерти избивших заключенного в колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Суд рассмотрел дело. Приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений», — рассказали URA.RU в суде.

Там отметили, что сторона защиты настаивала на отмене приговора и вынесении оправдательного решения. Прокурор, в свою очередь, просил суд изменить приговор и назначить осужденным дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Инцидент произошел в ИК №1 в ноябре 2018 года. Тогда группа из 10 заключенных до смерти забила другого зэка. Как они рассказали в суде, конфликт начался из-за того, что в колонию начали проносить наркотики. Они вычислили, кто распространяет запрещенные вещества, и решили его наказать.

Во время следствия часть из осужденных не признала своей вины в содеянном. Другие — признали вину частично. В июне 2021 года все участники убийства были осуждены. Их отправили в колонию особого режима на сроки от шести до 13 лет.

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Челябинский областной суд оставил в силе приговор группе мужчин, до смерти избивших заключенного в колонии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд рассмотрел дело. Приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений», — рассказали URA.RU в суде. Там отметили, что сторона защиты настаивала на отмене приговора и вынесении оправдательного решения. Прокурор, в свою очередь, просил суд изменить приговор и назначить осужденным дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Инцидент произошел в ИК №1 в ноябре 2018 года. Тогда группа из 10 заключенных до смерти забила другого зэка. Как они рассказали в суде, конфликт начался из-за того, что в колонию начали проносить наркотики. Они вычислили, кто распространяет запрещенные вещества, и решили его наказать. Во время следствия часть из осужденных не признала своей вины в содеянном. Другие — признали вину частично. В июне 2021 года все участники убийства были осуждены. Их отправили в колонию особого режима на сроки от шести до 13 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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