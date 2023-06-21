21 июня 2023

УФАС отменил результаты конкурса «Курганавтодора» из-за ошибок чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган, фура, трасса иртыш, грузовые машины, трасса курган челябинск
На курганских дорогах не работают пункты весового контроля Фото:

Управлению «Курганавтодор» заблокировали заключение контракта на обслуживание автоматических комплексов весового контроля. Они были построены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» для предотвращения нарушений в сфере грузоперевозок. Антимонопольная служба отреагировала на жалобы участников и нашло нарушения при проведении конкурса чиновниками. Информацию URA.RU рассказали источники из дорожной сферы.

«Дорожники не могут заключить контракт на обслуживание габаритно-весовых пунктов. Итоги повторного аукциона были заблокированы УФАС», — сообщили источники. Конкурс выиграла курганская компания, но результаты были отменены.

В курганском УФАС редакции пояснили, что «Курганавтодору» было предписано отозвать карточку контракта у победившей компании. Протоколы аукциона отменили. Причиной были названы нарушения заказчиком законодательства при составлении требований к участникам аукциона. Их следует устранить до 13 июля.

Собеседники редакции сообщили, что чиновники дорожного управления не в первый раз совершают подобные ошибки. «В условиях конкурса его составителями не были указаны необходимые требования к участникам, что послужило поводом для жалоб», — рассказали источники. Из-за похожих ошибок был расторгнут контракт с компанией, победившей на конкурсе в конце февраля.

В «Курганавтодоре» при ответе на запрос отметили, что предприятие дважды пыталось заключить контракт на обслуживание комплексов. Но в середине марта суд постановил расторгнуть контракт, а новый договор заблокировала УФАС. В организации сообщили, что пункты весового контроля передают информацию на сервер предприятия. В настоящее время проходит настройка оборудования для подключения к сети Ространснадзора, что позволит передавать данные о нарушениях в автоматический центр фиксации. О сроках не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане не могут запустить комплексы, на которые потратили сотни миллионов. Это произошло из-за недоработок чиновников, не сделавших необходимых дополнительных закупок.

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Управлению «Курганавтодор» заблокировали заключение контракта на обслуживание автоматических комплексов весового контроля. Они были построены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» для предотвращения нарушений в сфере грузоперевозок. Антимонопольная служба отреагировала на жалобы участников и нашло нарушения при проведении конкурса чиновниками. Информацию URA.RU рассказали источники из дорожной сферы. «Дорожники не могут заключить контракт на обслуживание габаритно-весовых пунктов. Итоги повторного аукциона были заблокированы УФАС», — сообщили источники. Конкурс выиграла курганская компания, но результаты были отменены. В курганском УФАС редакции пояснили, что «Курганавтодору» было предписано отозвать карточку контракта у победившей компании. Протоколы аукциона отменили. Причиной были названы нарушения заказчиком законодательства при составлении требований к участникам аукциона. Их следует устранить до 13 июля. Собеседники редакции сообщили, что чиновники дорожного управления не в первый раз совершают подобные ошибки. «В условиях конкурса его составителями не были указаны необходимые требования к участникам, что послужило поводом для жалоб», — рассказали источники. Из-за похожих ошибок был расторгнут контракт с компанией, победившей на конкурсе в конце февраля. В «Курганавтодоре» при ответе на запрос отметили, что предприятие дважды пыталось заключить контракт на обслуживание комплексов. Но в середине марта суд постановил расторгнуть контракт, а новый договор заблокировала УФАС. В организации сообщили, что пункты весового контроля передают информацию на сервер предприятия. В настоящее время проходит настройка оборудования для подключения к сети Ространснадзора, что позволит передавать данные о нарушениях в автоматический центр фиксации. О сроках не сообщается. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане не могут запустить комплексы, на которые потратили сотни миллионов. Это произошло из-за недоработок чиновников, не сделавших необходимых дополнительных закупок.
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