18 июня 2023
17 июня 2023
16 июня 2023

Курганец устроился в РЖД с помощью поддельных документов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная уборка электропоездов. Пермь, железные дороги, ржд, ремонт жд путей, обслуживание жд
Курганец стал монтером РЖД с помощью поддельного диплома Фото:

Житель Шадринского округа (Курганская область) предъявил при трудоустройстве в РЖД поддельный диплом об образовании, за что был осужден. Об этом сообщается на сайте Шадринского районного суда.

«С целью трудоустройства и подтверждения соответствующего уровня образования, <…> незаконно использовал, предоставив в отдел кадров <…> Южно-Уральской дирекции инфраструктуры, филиала ОАО „РЖД“ <…> заведомо поддельный официальный документ — диплом о среднем (полном) общем образовании и начальном профессиональном образовании», — говорится в материалах дела. Это помогло мужчине устроиться монтером путей в октябре 2009 года.

Нарушение обнаружили сотрудники линейной полиции при проверке в конце прошлого года. Было выявлено, что документы об образовании мужчины, выданные якобы Катайским ПУ №13, являются ненастоящими.

Мужчина свою вину признал. Суд учел, что ранее он не имел проблем с законом и на работе о нем отзываются положительно. Шадринца признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомого подложного документа). Ему назначили наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана был осужден за использование поддельных документов при трудоустройстве. Он также предъявил фиктивный документ, когда устраивался в РЖД.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Шадринского округа (Курганская область) предъявил при трудоустройстве в РЖД поддельный диплом об образовании, за что был осужден. Об этом сообщается на сайте Шадринского районного суда. «С целью трудоустройства и подтверждения соответствующего уровня образования, <…> незаконно использовал, предоставив в отдел кадров <…> Южно-Уральской дирекции инфраструктуры, филиала ОАО „РЖД“ <…> заведомо поддельный официальный документ — диплом о среднем (полном) общем образовании и начальном профессиональном образовании», — говорится в материалах дела. Это помогло мужчине устроиться монтером путей в октябре 2009 года. Нарушение обнаружили сотрудники линейной полиции при проверке в конце прошлого года. Было выявлено, что документы об образовании мужчины, выданные якобы Катайским ПУ №13, являются ненастоящими. Мужчина свою вину признал. Суд учел, что ранее он не имел проблем с законом и на работе о нем отзываются положительно. Шадринца признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомого подложного документа). Ему назначили наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы. Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана был осужден за использование поддельных документов при трудоустройстве. Он также предъявил фиктивный документ, когда устраивался в РЖД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...