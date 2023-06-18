Курганец устроился в РЖД с помощью поддельных документов

Курганец стал монтером РЖД с помощью поддельного диплома Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Шадринского округа (Курганская область) предъявил при трудоустройстве в РЖД поддельный диплом об образовании, за что был осужден. Об этом сообщается на сайте Шадринского районного суда.

«С целью трудоустройства и подтверждения соответствующего уровня образования, <…> незаконно использовал, предоставив в отдел кадров <…> Южно-Уральской дирекции инфраструктуры, филиала ОАО „РЖД“ <…> заведомо поддельный официальный документ — диплом о среднем (полном) общем образовании и начальном профессиональном образовании», — говорится в материалах дела. Это помогло мужчине устроиться монтером путей в октябре 2009 года.

Нарушение обнаружили сотрудники линейной полиции при проверке в конце прошлого года. Было выявлено, что документы об образовании мужчины, выданные якобы Катайским ПУ №13, являются ненастоящими.

Мужчина свою вину признал. Суд учел, что ранее он не имел проблем с законом и на работе о нем отзываются положительно. Шадринца признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомого подложного документа). Ему назначили наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Кургана был осужден за использование поддельных документов при трудоустройстве. Он также предъявил фиктивный документ, когда устраивался в РЖД.