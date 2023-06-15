На сайте «Победы» появилась возможность заказывать еду в полет
Авиакомпания «Победа» дала возможность пассажирам заказывать обед во время полета стоимостью от 800 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
На официальном сайте компании представлено в меню шесть видов продуктовых наборов. Минимальная стоимость одного из них — сета «Классический» (сырники, круассан и напиток), составляет 795 рублей. Цена самого дорогого обеда — 1490 рублей. При этом отмечается, что услуга доступна к заказу только при вылете внутренними рейсами из Москвы (аэропорты Внуково и Шереметьево).
На сайте представлено шесть видов наборов еды в полет
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