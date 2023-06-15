«Победа» начнет кормить пассажиров от 800 рублей. Скрин

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Презентация самолёта "Airbus A320neo". Екатеринбург, пассажирский салон
На сайте «Победы» появилась возможность заказывать еду в полет Фото:

Авиакомпания «Победа» дала возможность пассажирам заказывать обед во время полета стоимостью от 800 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На официальном сайте компании представлено в меню шесть видов продуктовых наборов. Минимальная стоимость одного из них — сета «Классический» (сырники, круассан и напиток), составляет 795 рублей. Цена самого дорогого обеда — 1490 рублей. При этом отмечается, что услуга доступна к заказу только при вылете внутренними рейсами из Москвы (аэропорты Внуково и Шереметьево).

На сайте представлено шесть видов наборов еды в полет
На сайте представлено шесть видов наборов еды в полет

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Авиакомпания «Победа» дала возможность пассажирам заказывать обед во время полета стоимостью от 800 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании. На официальном сайте компании представлено в меню шесть видов продуктовых наборов. Минимальная стоимость одного из них — сета «Классический» (сырники, круассан и напиток), составляет 795 рублей. Цена самого дорогого обеда — 1490 рублей. При этом отмечается, что услуга доступна к заказу только при вылете внутренними рейсами из Москвы (аэропорты Внуково и Шереметьево).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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