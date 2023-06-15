Песков: Австралия продвигается в фарватере русофобской истерии

Австралия ведет себя недружественно
Австралийское правительство продемонстрировала проявление русофобской политики. С таким мнением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал запрет австралийских властей строить российское посольство рядом с парламентом их страны.
«К нашему сожалению Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерии. Очередное недружественно проявление Австралии. Мы будем вести себя соответствующим образом», — сказал Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
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