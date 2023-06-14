14 июня 2023

Источник: оппоненты ставленника Артюхова в скандальном районе выдвинулись для массовки

Три оппонента в Тазовском районе поборются за пост главы
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновник, запись в дневнике, депутат
Помимо Югая, на пост главы выдвинулись Александр Михайлов и Алексей Рожков Фото:

Власти ЯНАО проводят контролируемые выборы главы в Тазовском районе. Против основного претендента на должность — чиновника из правительства Виктора Югая — выставлены технические кандидаты, которые не имеют цели одержать победу, сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона.

«На пост главы баллотируются руководитель районной дирекции жилполитики Александр Михайлов и председатель местного сельхозкооператива „Тазовский“ Алексей Рожков. Оба хоть и знают местную специфику, но не справятся с основной задачей — повышение эффективности работы избирательной системы в районе и обеспечение высоких результатов на выборах тюменского губернатора», — сообщил источник.

По словам инсайдера, это одна из причин назначения Югая в Тазовском. На выборах губернатора Тюменской области в 2018 году район показал самый низкий процент голосов за Моора — 60%, когда как в среднем по региону Моор набрал 75-78%. Власти рассчитывают, что в этом году показатели будут выше.

Агентство направило запрос в пресс-службу правительства ЯНАО с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе глава Василий Паршаков ушел в отставку и стал депутатом заксобрания. Временно исполняет обязанности главы Виктор Югай, который выдвинулся на этот пост.

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Власти ЯНАО проводят контролируемые выборы главы в Тазовском районе. Против основного претендента на должность — чиновника из правительства Виктора Югая — выставлены технические кандидаты, которые не имеют цели одержать победу, сообщил URA.RU источник в истеблишменте региона. «На пост главы баллотируются руководитель районной дирекции жилполитики Александр Михайлов и председатель местного сельхозкооператива „Тазовский“ Алексей Рожков. Оба хоть и знают местную специфику, но не справятся с основной задачей — повышение эффективности работы избирательной системы в районе и обеспечение высоких результатов на выборах тюменского губернатора», — сообщил источник. По словам инсайдера, это одна из причин назначения Югая в Тазовском. На выборах губернатора Тюменской области в 2018 году район показал самый низкий процент голосов за Моора — 60%, когда как в среднем по региону Моор набрал 75-78%. Власти рассчитывают, что в этом году показатели будут выше. Агентство направило запрос в пресс-службу правительства ЯНАО с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Тазовском районе глава Василий Паршаков ушел в отставку и стал депутатом заксобрания. Временно исполняет обязанности главы Виктор Югай, который выдвинулся на этот пост.
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